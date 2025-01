Чоловік проходив 27 км на день упродовж тижня: як змінилось його тіло (фото)

Джек Мессі Велш задокументував свій досвід на відео, яке зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Чоловік детально описав свої відчуття та зміни в організмі за цей період.

Related video

Британець Джек Мессі Велш провів цікавий експеримент: він упродовж тижня проходив щодня 27 км. Загалом чоловікові вдалось зробити 250 000 кроків. Про його результати пише таблоїд The Mirror.

Джек проходив за день у десять разів більше, аніж середньостатистична людина (3000-4000 кроків), і більш ніж утричі більше рекомендованих фахівцями 10 тисяч. За цей час експериментатор помітив, як "зменшився" жир на його животі, а також на руках, і водночас зміцнилися м'язи ніг.

Результат експерименту

Велш задокументував свій досвід на відео, яке зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Детально описуючи свої відчуття, він зізнався, що після цього "марафону" у нього сильно боліли ноги, набрякли щиколотки та почорнів ніготь на нозі. Втім, він зауважив, що це було того варте.

Джек показав результати експерименту Фото: YouTube

"Здається, став вужчим, якщо порівнювати з тим, коли я тільки починав. Можливо, я втратив трохи м'язової маси? Чи рекомендую проходити 250 тисяч кроків за тиждень? Абсолютно ні. Мої суглоби просто не витримають. Минуло два дні, а я все ще чекаю, коли набряк навколо щиколоток зменшиться", — прокоментував він, порівнюючи свої фотографії до і після.

Чоловік за тиждень скинув 0,9 кг. Його руки та тулуб зменшилися, а стегна виросли на 0,5 см.

Думка фахівця

Терапевтка Діпалі Місра-Шарп каже, що така кількість кроків не рекомендована для всіх.

"Якщо проходити 250 тисяч кроків на тиждень, тобто близько 37 тисяч на день, то це досить екстремальне навантаження. Це підходить лише тим, хто має хорошу фізичну підготовку. Ризики, швидше за все, переважать потенційні переваги при такому підрахунку", — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американську блогерку Робін Лейрд, яка 30 днів поспіль проходила по 20 тисяч кроків й розповіла на своєму YouTube-каналі The Science of Self Care, які трансформації з її організмом сталися за цей час.

Крім того, учені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.