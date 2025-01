В горле мальчика жила пиявка длиной 12 см: как она туда попала (фото)

7-летний школьник уже попадал в поликлинику, пожаловавшись на кашель, однако лечение, которое ему назначили, оказалось неэффективным.

Родители мальчика, которого зовут Сяосян, обратились к врачам с жалобами на затрудненное дыхание у ребенка. Во время медицинского осмотра маленький пациент выкашлял 12-сантиметровую живую пиявку, тем самым шокировав медиков. Об этом пишет издание Need To Know.

Сообщается, что ранее 7-летний школьник уже попадал в поликлинику, жалуясь на кашель и кровь в слюне, однако лечение, которое ему назначили, оказалось неэффективным.

Пиявка в легких

Пациента перевезли в больницу Пуэр в Китае, где его сразу направили в педиатрическое отделение. Специалисты провели ингаляцию, обнаружив в организме ребенка живое существо — пиявку длиной около 12 см. Ему немедленно провели электронную бронхоскопию, чтобы выяснить, есть ли в теле другие насекомые.

Пациента перевезли в больницу Пуэр в Китае Фото: Need to Know

К счастью, после исследования дыхательных путей никаких других посторонних существ в организме пациента не найдено. Вскоре удалось установить, что пиявка была в легких Сяосяна в течение достаточно длительного времени, провоцируя серьезную инфекцию.

Курс лечения

Курс лечения включал глубокое очищение легких и удаление сгустков крови в этой области. Процедуры, по словам медиков, пришли успешно. Если бы попытки удалить пиявку были неудачными, насекомое могло бы заблокировать дыхательные пути, вызвав удушье.

Семья Сяосяна живет в сельской местности. В свободное время мальчик часто ходит к реке. Вероятно, во время одного из таких визитов яйца или личинки пиявки попали в трахею ребенка. Влажная среда в организме создала идеальные условия для развития паразита. Благодаря усилиям, приложенным медицинским персоналом, маленький пациент полностью выздоровел.

Пиявка жила в легких мальчика Фото: Need to Know

