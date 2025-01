У горлі хлопчика жила п'явка завдовжки 12 см: як вона туди потрапила (фото)

7-річний школяр уже потрапляв до поліклініки, поскаржившись на кашель і кров у слині, проте лікування, яке йому назначили, виявилося неефективним.

Related video

Батьки хлопчика, якого звуть Сяосян, звернулися до лікарів зі скаргами на утруднене дихання у дитини. Під час медичного огляду маленький пацієнт викашляв 12-сантиметрову живу п'явку, тим самим шокувавши медиків. Про це пише видання Need To Know.

Повідомляється, що раніше 7-річний школяр уже потрапляв до поліклініки, скаржившись на кашель і кров у слині, проте лікування, яке йому назначили, виявилося неефективним.

П'явка у легенях

Пацієнта перевезли до лікарні Пуер у Китаї, де його відразу направили у педіатричне відділення. Фахівці провели інгаляцію, виявивши в організмі дитини живу істоту — п'явку довжиною близько 12 см. Його негайно провели електронну бронхоскопію, аби з'ясувати, чи є в тілі інші комахи.

Пацієнта перевезли до лікарні Пуер у Китаї Фото: Need to Know

На щастя, після дослідження дихальних шляхів жодних інших сторонніх істот в організмі пацієнта не знайдено. Незабаром вдалось встановити, що п'явка була у легенях Сяосяна протягом досить тривалого часу, провокуючи серйозну інфекцію.

Курс лікування

Курс лікування включав глибоке очищення легенів і видалення згустків крові у цій області. Процедури, за словами медиків, прийшли успішно. Якби спроби видалити п'явку були невдалими, комаха могла б заблокувати дихальні шляхи, викликавши задуху.

Родина Сяосяна живе в сільській місцевості. У вільний час хлопчик часто ходить до річки. Ймовірно, під час одного з таких візитів яйця або личинки п'явки потрапили у трахею дитини. Вологе середовище в організмі створило ідеальні умови для розвитку паразита. Завдяки зусиллям, докладеним медичним персоналом, маленький пацієнт повністю одужав.

П'явка жила у легенях хлопчика Фото: Need to Know

Нагадаємо, 52-річний чоловік з Австрії, який протягом 30 років викурював по пачці сигарет на день, зіткнувся із рідкісним ускладненням — у нього в горлі почало рости волосся. Пацієнт звернувся до лікарів зі скаргами на хрипкий голос, утруднене дихання та хронічний кашель.

А от 25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі.