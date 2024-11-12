Клаудиа Шиффер поздравила дочь с 20-летием и поделилась трогательными семейными снимками (фото)

Звезда подиума Клаудия Шиффер состоит в браке с британским продюсером и кинорежиссером. У супругов трое детей: сын и две дочери.

Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер нежно поздравила свою старшую дочь Клементину с днем рождения, которой исполнилось 20 лет. Знаменитая мама 11 ноября опубликовала в Instagram соответствующий пост и поделилась с поклонниками редкими семейными фотографиями.

54-летняя супермодель показала снимки с маленькой Клементиной и уже с совсем взрослой. "Моей старой душе, Клементине, сегодня исполнилось 20 лет. Самый чуткий и одновременно страстный Скорпион, которую называют "самой трудолюбивой" на каждом месте работы. Она полна страсти, настойчивости и любопытства, с невероятно сильным чувством собственного "я" и глубиной", — написала гордая мама. Клаудия Шиффер также выразила надежду, что дочь сможет проявить себя в области искусства: "С нетерпением жду, как ты будешь расти дальше в своем новом приключении — учебе в области искусства и моды, следуя только своему ритму".

Именинница с детства окружена любовью родителей. Девушка не стремится быть моделью, хотя и имеет все необходимые данные. Она принимала участие в некоторых модных показах и фотоссессиях, но, похоже, выбрала собственный путь в мире искусства. Она занимается живописью и графикой. Клементина участвует в художественных выставках и уже успела заявить о себе как о талантливой художнице.

Родители девушки старались держать ее вдали от публичного внимания. В ее утонченной внешности многие видят образ знаменитой Клаудии Шиффер, которая, по словам самой Клементины, служит для нее источником вдохновения и примером в жизни. Пара Клаудии Шиффер и Мэттью Вона считается одной из самых крепких пар в индустрии развлечений. Вместе они воспитывают троих детей: сына Каспара и дочерей Клементину и Козиму.

Ранее, 28 августа, 54-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе в Греции.