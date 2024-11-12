Клаудіа Шиффер привітала доньку з 20-річчям і поділилася зворушливими сімейними знімками (фото)

Зірка подіуму Клаудія Шиффер одружена з британським продюсером і кінорежисером. У подружжя троє дітей: син і дві доньки.

Німецька супермодель Клаудіа Шиффер ніжно привітала свою старшу доньку Клементину з днем народження, якій виповнилося 20 років. Знаменита мама 11 листопада опублікувала в Instagram відповідний пост і поділилася з шанувальниками рідкісними сімейними фотографіями.

54-річна супермодель показала знімки з маленькою Клементиною і вже з зовсім дорослою. "Моїй старій душі, Клементині, сьогодні виповнилося 20 років. Найчуйніший і водночас пристрасний Скорпіон, яку називають "найпрацьовитішою" на кожному місці роботи. Вона сповнена пристрасті, наполегливості та цікавості, з неймовірно сильним почуттям власного "я" і глибиною", — написала горда мама. Клаудія Шиффер також висловила сподівання, що донька зможе проявити себе в галузі мистецтва: "З нетерпінням чекаю, як ти будеш рости далі у своїй новій пригоді — навчанні в галузі мистецтва і моди, слідуючи тільки своєму ритму".

Іменинниця з дитинства оточена любов'ю батьків. Дівчина не прагне бути моделлю, хоча й має всі необхідні дані. Вона брала участь у деяких модних показах і фотосесіях, але, схоже, обрала власний шлях у світі мистецтва. Вона займається живописом і графікою. Клементина бере участь у художніх виставках і вже встигла заявити про себе як про талановиту художницю.

Батьки дівчини намагалися тримати її подалі від публічної уваги. В її витонченій зовнішності багато хто вбачає образ знаменитої Клаудії Шиффер, яка, за словами самої Клементини, служить для неї джерелом натхнення і прикладом у житті. Пара Клаудії Шиффер і Меттью Вона вважається однією з найміцніших пар в індустрії розваг. Разом вони виховують трьох дітей: сина Каспара і доньок Клементину і Козиму.

Раніше, 28 серпня, 54-річна Клаудія Шиффер продемонструвала струнку фігуру на відпочинку в Греції.