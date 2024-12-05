Карты, домино и праздничный обед: как Шон Комбс проведет Рождество за решеткой (фото)

Если раньше Пи Дидди распивал дорогое шампанское Cristal и ел икру, то в этом году для рэпера, находящегося в тюрьме, жизнь складывается по-другому.

Шон "Дидди" Комбс, который находится под арестом по обвинению в изнасилованиях, секс-торговле людьми и других преступлениях, после неудачных попыток выйти под залог, очередной праздник проведет в федеральной тюрьме, сообщает TMZ.

Состояние 55-летнего рэпера оценивается в 400 миллионов долларов, но он не сможет отмечать праздники так же роскошно, как привык. С момента ареста 16 сентября он находится за решеткой. Комбс не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям и категорически отрицает совершение каких-либо правонарушений.

Пи Дидди Фото: instagram.com/diddy

Он провел Хэллоуин, свой день рождения и День благодарения в тюрьме. Рождество в этом году звезда также будет праздновать по-другому: его ожидают небольшие развлечения и праздничное тюремное меню. Журналисты издания разузнали, чем же "сможет побаловать" себя опальный рэпер.

"Дидди будет есть запеченную корнуэльскую курицу, макароны с сыром, клюквенный соус, булочки и "праздничный десерт… по крайней мере, на обед, а потом вернется к обычной похлебке", — говорится в публикации. Кроме того, в светлый праздник заключенным тюрьмы MDC в Бруклине, где Дидди содержится в ожидании суда, будут разрешены определенные развлечения: карточные игры, домино, футбольные и баскетбольные соревнования со своими сокамерниками.

Ранее, 5 ноября, Фокус писал о том, как Пи Дидди отметил свое 55-летие в тюрьме. Рэпер скромным меню отметил юбилей. Он пообщался со своими детьми, которые поздравили его с праздником.