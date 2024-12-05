Карти, доміно і святковий обід: як Шон Комбз проведе Різдво за ґратами (фото)

Якщо раніше Пі Дідді розпивав дороге шампанське Cristal і їв ікру, то цього року для репера, який перебуває у в'язниці, життя складається по-іншому.

Шон "Дідді" Комбз, який перебуває під арештом за звинуваченням у зґвалтуваннях, секс-торгівлі людьми та інших злочинах, після невдалих спроб вийти під заставу, чергове свято проведе у федеральній в'язниці, повідомляє TMZ.

Статки 55-річного репера оцінюють у 400 мільйонів доларів, але він не зможе відзначати свята так само розкішно, як звик. З моменту арешту 16 вересня він перебуває за ґратами. Комбз не визнав себе винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями і категорично заперечує вчинення будь-яких правопорушень.

Пі Дідді Фото: instagram.com/diddy

Він провів Геловін, свій день народження та День подяки у в'язниці. Різдво цього року зірка також святкуватиме по-іншому: на нього очікують невеликі розваги та святкове тюремне меню. Журналісти видання дізналися, чим же "зможе побалувати" себе опальний репер.

"Дідді їстиме запечену корнуельську курку, макарони із сиром, журавлинний соус, булочки та "святковий десерт"... принаймні, на обід, а потім повернеться до звичайної юшки", — йдеться в публікації. Крім того, у світле свято ув'язненим в'язниці MDC у Брукліні, де Дідді утримують в очікуванні суду, будуть дозволені певні розваги: ігри в карти, доміно, футбольні та баскетбольні змагання зі своїми сусідами по камері.

Раніше, 5 листопада, Фокус писав про те, як Пі Дідді відсвяткував своє 55-річчя у в'язниці. Репер скромним меню відсвяткував ювілей. Він поспілкувався зі своїми дітьми, які привітали його зі святом.