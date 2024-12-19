Поседел и похудел: как три месяца тюрьмы изменили Puff Daddy

По словам людей, близких к Шону Комбсу, он в хорошей форме и чувствует себя отлично.

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55-летний музыкальный магнат и рэпер Шон Diddy Комбс сильно похудел и выглядит поседевшим спустя три месяца пребывания в Бруклинском центре заключения Metropolitan в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники, которые были на судебном заседании по делу артиста.

"Это сильно отличается от его прежнего роскошного образа жизни, но он выглядел очень заметно похудевшим, и, возможно, заключение под стражей начинает его утомлять", – говорят инсайдеры.

По словам очевидцев, внешность Комбса разительно отличалась от того, как он выглядел на видео, появившемся в сети, где он играет вхакки-сэк в Центральном парке за несколько дней до ареста 16 сентября 2024 года.

Судебные заседания проходят в закрытом режиме, поэтому нет ни одной фотографии рэпера после ареста.

Люди из окружения Diddy утверждают, что музыкант "в форме, здоров и полностью сосредоточен на своей защите":

"Он был очень активен, оставался в хорошем расположении духа и, как всегда, был рад видеть своих детей".

Также, по слухам, в центре заключения Комбс регулярно занимается спортом.

Ему уже трижды отказали в освобождении под залог, несмотря на все попытки адвокатов вытащить его из тюрьмы. Они предлагали залог в $50 миллионов, однако судью это не впечатлило.

После многомесячного расследования властями ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке для занятия проституцией.

В иске, где подробно изложены обвинения, датируемые 2008 годом, ему вменяют насилие, угрозы и принуждение женщин в течение многих лет "для удовлетворения своих сексуальных желаний, защиты своей репутации и сокрытия своего поведения". Прокуроры также обвиняют хип-хоп-магната в склонении женщин-жертв и мужчин-работников секс-индустрии к наркотическим, иногда длящимся несколько дней сексуальным представлениям, называемым "Freak Offs".

Комбс отрицает все обвинения в свой адрес и даже обвинид адвоката Тони Бузби в шантаже и корыстливости.

Суд по его делу назначен на 5 мая 2025 года.

Комбс был помещен под наблюдение с целью предотвращения самоубийства в течение первой недели содержания под стражей, но вскоре его (наблюдение) сняли, а адвокат рэпера Марк Агнифило заявил, что его клиент был "сосредоточен и очень силен".

Ранее Фокус писал, как Шон Комбс проведет Рождество за решеткой.