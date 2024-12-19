Посивів і схуд: як три місяці в'язниці змінили Puff Daddy

За словами людей, близьких до Шона Комбса, він у хорошій формі і почувається чудово.

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55-річний музичний магнат і репер Шон Diddy Комбс сильно схуд і виглядає посивілим через три місяці перебування в Бруклінському центрі ув'язнення Metropolitan у Нью-Йорку. Про це повідомляє Page Six із посиланням на джерела, які були на судовому засіданні у справі артиста.

"Це сильно відрізняється від його колишнього розкішного способу життя, але він виглядав дуже помітно схудлим, і, можливо, ув'язнення під вартою починає його стомлювати", — кажуть інсайдери.

За словами очевидців, зовнішність Комбса разюче відрізнялася від того, який вигляд він мав на відео, що з'явилося в мережі, де він грає вхаккі-сек у Центральному парку за кілька днів до арешту 16 вересня 2024 року.

Судові засідання проходять у закритому режимі, тому немає жодної фотографії репера після арешту.

Люди з оточення Diddy стверджують, що музикант "у формі, здоровий і повністю зосереджений на своєму захисті":

"Він був дуже активний, залишався в доброму гуморі і, як завжди, був радий бачити своїх дітей".

Також, за чутками, у центрі ув'язнення Комбс регулярно займається спортом.

Йому вже тричі відмовили у звільненні під заставу, незважаючи на всі спроби адвокатів витягнути його з в'язниці. Вони пропонували заставу в $50 мільйонів, проте суддю це не вразило.

Після багатомісячного розслідування влада висунула йому обвинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та перевезенні для заняття проституцією.

У позові, де детально викладено звинувачення, датовані 2008 роком, йому закидають насильство, погрози і примус жінок протягом багатьох років "для задоволення своїх сексуальних бажань, захисту своєї репутації і приховування своєї поведінки". Прокурори також звинувачують хіп-хоп-магната у схилянні жінок-жертв і чоловіків-працівників секс-індустрії до наркотичних сексуальних вистав, які іноді тривають кілька днів, і які називаються "Freak Offs".

Комбс заперечує всі звинувачення на свою адресу і навіть звинувачує адвоката Тоні Бузбі в шантажі та корисливості.

Суд у його справі призначено на 5 травня 2025 року.

Комбса помістили під спостереження з метою запобігання самогубству протягом першого тижня тримання під вартою, але незабаром його (спостереження) зняли, а адвокат репера Марк Агніфіло заявив, що його клієнт був "зосереджений і дуже сильний".

Раніше Фокус писав, як Шон Комбс проведе Різдво за ґратами.