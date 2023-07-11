Резонансные преступления чиновников в Украине: кто получил реальные тюремные сроки

Уволенный после закупки барабанов для столичных укрытий глава Днепровской РГА получил новую должность в ведомстве. На одесского военкома с виллой в Испании все еще не завели уголовное производство. Фигуранты дела о закупке для ВСУ "золотых" яиц по 17 грн за штуку — отделались дисциплинарной ответственностью. Фокус выяснил, кто из чиновников, нарушивших закон понес реальное наказание. Спойлер: почти никто.

Кому война, а кому — мать родная. Пока украинские солдаты на линии фронта защищают страну от российских захватчиков, чиновники разного уровня "защищаются" в суде по делам о коррупционных преступлениях и злоупотреблениях властью. Это если повезет и дело дойдет до суда.

Фокус собрал самые резонансные дела за время большой войны и рассказывает как украинская Фемида наказала виновных.

Смерть возле убежища: кто наказан за гибель людей в Киеве?

Одно из вопиющих преступлений — гибель людей от российской ракеты возле закрытого бомбоубежища в Деснянском районе Киева. Во время воздушной тревоги, 1 июня жители столицы не смогли попасть в убежище, двери которого были попросту закрыты. В тот день погибли три человека, в том числе ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал твердую реакцию и ответственность для всех. Глава государства намекал, что "может быть нокаут".

Сейчас подозреваемыми по делу проходят несколько человек. В их числе — директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Роман Ткачук обвиняется в крупной растрате бюджетных денег Фото: Ґрати

Помимо прочего, директор департамента проходит обвиняемым в растрате крупной суммы из бюджета. Следствие установило, что 11 ноября 2022 года он потратил более 28,6 млн гривен на миниэлектростанции для пунктов обогрева. Эта категория товаров освобождена от НДС и ввозной пошлины, но департамент Ткачука все же перечислил продавцу НДС, сумма ущерба бюджета составила 1,8 млн гривен.

Статус дела: Роман Ткачук получил подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям) по делу о закрытом бомбоубежище в Киеве. Преступление карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, но Голосеевский райсуд Киева 21 июня присудил Ткачуку домашний арест.

Высшие должностные лица — глава КГГА Виталий Кличко, начальник Киевской военной администрации (КГВА) Сергей Попко и несколько глав районных администраций столицы отделались выговорами.

Бомбоубежища закрыты, но барабаны нужны: как не слететь с должности за хищения?

В Днепровском районе закупали для укрытий овощерезки по цене 130 тысяч гривен за штуку и электрическую сковородку за 720 тысяч гривен.

А 14 июня стало известно, что Днепровская РГА потратила свыше 890 тыс. гривен на 300 кожаных барабанов для укрытия.

Временно исполняющего обязанности главы РГА Павла Бабия уволил президент Украины распоряжением от 30 июня. Но чиновник быстро восстановился и сейчас работает заместителем главы Днепровской райадминистрации.

Павла Бабия уволил президент Украины распоряжением от 30 июня

"Решение о назначении на эту должность и соответственно увольнении лица принимается на уровне Киевской городской госадминистрации", — объясняли в районной администрации.

Статус дела: никто не наказан. Глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции Леонид Емец говорил Фокусу, что все причастные к необоснованным закупкам для укрытий в Киеве понесут наказание после расследования. Насколько затянутся эти процессы, неизвестно, заметил Емец.

Судьям можно все и даже убивать?

Судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр 26 мая сел пьяным за руль автомобиля Lexus и насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Патрульные предложили Тандыру провериться в учреждении здравоохранения, но он отказался.

Алексей Тандыр 26 мая сел пьяным за руль автомобиля Lexus

Только за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Кодекс Украины об админправонарушениях предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен и лишение прав от 1 до 10 лет. В случае с Тандыром все намного хуже — ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, по которой можно оказаться за решеткой на 10 лет.

Высший совет правосудия 27 мая проголосовал за арест Алексея Тандыра. А в ГБР только 11 июля рассказали о результатах судебно-психологической экспертизы, которая доказала, что Алексей Тандыр в день ДТП ехал пьяным.

Следователи говорят, что судья использовал по максимуму юридические знания и профессиональные навыки, чтобы скрыть следы алкогольного опьянения и не позволить специалистам установить точный уровень алкоголя.

Статус дела: окончательный приговор судье Алексею Тандыру пока не вынесен.

Миллионы долларов для главы Верховного суда Украины

Бывший глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев попал в коррупционный скандал со взяткой почти в 3 млн долларов. Судья мог получить деньги от людей из орбиты олигарха Константина Жеваго за вынесение решения о признании законности приобретения Полтавского ГОК компанией Ferrexpo AG, которой владеет украинский миллиардер.

Прокуроры САП квалифицировали действия Князева и других фигурантов схемы по части 4 статьи 368 УК Украины. Наказание по ней предполагается в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

Всеволод Князев в СИЗО получал зарплату главы Верховного Суда Фото: Укринформ

Князеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Но даже во время пребывания в СИЗО он продолжал получать зарплату главы Верховного Суда. Высший антикоррупционный суд будет рассматривать апелляцию от адвокатов Всеволода Князева на его арест.

Статус дела: Всеволод Князев арестован, окончательный приговор не вынесли. Готовится рассмотрение апелляции.

"Золотые" яйца для ВСУ

Журналист Юрий Николов в январе выяснил, что чиновники Министерства обороны Украины разворовывали бюджетные деньги, завышая цены на продукты питания для солдат ВСУ. Министерство закупало яйца по 17 грн за штуку, а картофель — по 22 грн при розничной цене до 9 грн за кг. Дело получило большой общественный резонанс.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал волну арестов коррумпированных чиновников весной этого года по законам военного времени.

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, на фоне скандала подал в отставку. А 2 февраля его арестовали на два месяца с правом внести свыше 400 млн гривен залога. Также был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 621 чиновника ведомства после внутренних разбирательств. В какой мере и за что был наказан каждый чиновник, остается невыясненным.

ГБР 21 апреля без указания имен, объявило о подозрении бывшему замминистра обороны и исполняющему обязанности главы департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны. Должностные лица обвиняются в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшим тяжкие последствия и препятствовании законной деятельности ВСУ.

Одного из фигурантов скандала, бывшего замминистра обороны Украины Игоря Халимона, 7 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил под личное обязательство.

ВАКС отпустил Халимона под личное обязательство Фото: АрміяInform

Халимона подозревали в злоупотреблении служебным положением на 12 млн гривен при закупках продуктов питания. Чиновнику запретили выезжать из Киева до 30 июля без разрешения, сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Также ВАКС продлил до 30 июля ночной домашний арест бывшему и.о. начальника департамента государственных закупок Министерства обороны Константину Ступаку.

Статус дела: большинство чиновников Минобороны после скандала с закупкой продуктов для ВСУ отделались материальной и дисциплинарной ответственностью. В тюрьму никто не сел, максимальное ограничение — домашний арест.

Элитный военком из Одессы

Журналисты нашли у семьи начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгения Борисова недвижимость на испанском побережье и дорогие автомобили. Купленное во время полномасштабной войны имущество стоит миллионы долларов.

У семьи Евгения Борисова нашли виллу в Испании

У семьи Борисова появилась вилла в Испании более чем за 3 млн евро, у его жены – офисное помещение на главной улице испанского города Марбелья.

Нардеп Соломия Бобровская говорила, что ГБР в начале мая отстранило военкома от должности из-за злоупотреблений должностными обязанностями. Но уволили Борисова лишь 28 июня.

Статус дела: Борисов на свободе, хотя и лишился должности. Правоохранители все еще собирают по нему доказательную базу.

Злоупотребления властей "по мелочам" в регионах Украины

Мэра Полтавы Александра Мамая уволили с занимаемой должности 14 апреля. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением и растрате госимущества. Мамай поручил директору коммунальной организации "Институт развития города" Татьяне Татариной взять на работу двух "специалистов-урбанисток" — Валентину Кропивну и Ольгу Кубай.

Женщины работали уборщицами в частном доме Мамая. Они ни разу не пришли на работу в "Институт развития города", но получили 572 тысяч гривен зарплаты из бюджета города. ВАКС сначала приговорил Мамая к 5 годам лишения свободы, но потом освободил его с испытательным сроком на год.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко попался на злоупотреблении. Журналисты выяснили, что компания его близкой подруги Яны Хланты получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в области. 34-летняя Хланта — не специалист в области строительстве дорог, она мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-тренер.

Валентина Резниченко уволили с должности решением Кабинета Министров Украины от 24 января. Резниченко не был подозреваемым или обвиняемым по уголовным производствам.

Суд первой инстанции 10 июля признал виновным мэра Ровно Александра Третьяка в коррупционном админправонарушении. Ему присудили штраф в размере 6800 гривен и отстранение от должности на год. Третьяк 7 июля уехал в Германию и обещает "налаживать сотрудничество с местными властями".

Судя по вышеуказанным примерам, представителям украинской власти в большинстве случаев удается избежать ответственности за преступления в военное время. А за получение взятки можно отделаться либо залогом, либо незначительным штрафом.

Напомним, что СБУ и БЭБ составили подозрение на бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана. Его подозревают в присвоении 600 миллионов гривен "Укртатнафты".

Фокус ранее писал о задержании помощницы действующего нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко на получении взятки за оформление разрешения на выезд военнообязанных из Украины.