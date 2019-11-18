Зеленский и Пристайко даже не знали о задержке военной помощи Украине, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский лидер также напомнил, что на Зеленского и Пристайко никакого давления не осуществлялось.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", – сказал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.