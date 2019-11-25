Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США новые записи по делу импичмента Трампа

Клиент адвоката президента США Рудольфа Джулиани – Лев Парнас – предоставил комитету по разведке Палаты представителей видео- и аудиоматериалы, связанные с попытками США убедить правительство Украины начать расследование в отношении экс-вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

В частности, материалы содержат обсуждения между Джулиани и Дональдом Трампом.

Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и напомнил, что Парнас публично заявил о своем желании предоставить Конгрессу правдивую и важную информацию.

Как ранее сообщал Фокус: