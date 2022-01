Впервые за 90 лет: Toyota потеснила многолетнего лидера на рынке США

General Motors сильнее пострадали от дефицита микрочипов, чем Toyota – это и стало причиной утраты лидерства.

Для авторынка США 2021 год оказался знаковым и переломным. Многолетний лидер General Motors утратил свои позиции впервые с 1931 года. На первое место вышла Toyota, сообщает Wall Street Journal.

По результатам 2021 года концерн Toyota в США продал 2,332 млн. автомобилей, а General Motors – 2,218 млн. Примечательно, что годом ранее GM лидировали с приличным отрывом – 2,55 млн. авто против 2,11 млн.

Однако в прошлом году продажи Toyota увеличились на 10,5%, а General Motors – упали на 15%. Причем, в четвертом квартале японский концерн улучшил продажи на 30%, а американский – продемонстрировал обвал сразу на 43%.

Причиной смены лидера эксперты авторынка называют дефицит микрочипов. Оба автоконцерна от него пострадали, однако в Toyota традиционно запасы запчастей на складах больше, что позволило пройти кризис с меньшими потерями. General Motors же даже пришлось складировать недостроенные автомобили без микрочипов. Особенно дефицит ударил по самой продаваемой модели концерна — пикапу Chevrolet Silverado.

Toyota – не единственный автопроизводитель, который смог справиться с дефицитом микрочипов. На американском рынке рост продаж также продемонстрировали BMW Hyundai, Mazda и Volkswagen.

Утеря первого General Motors имеет глобальное значение. Концерн лидировал на американском рынке 90 лет – с тех пор, как в 1931 году впервые обогнал Ford Motor. В США даже появился афоризм: What’s good for GM is good for America ("Что хорошо для GM, хорошо и для Америки").

