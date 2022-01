Уперше за 90 років: Toyota потіснила багаторічного лідера на ринку США

General Motors сильніше постраждали від дефіциту мікрочіпів, ніж Toyota — це стало причиною втрати лідерства.

Для авторинку США 2021 виявився знаковим і переломним. Багаторічний лідер General Motors втратив свої позиції вперше з 1931 року. На перше місце вийшла Toyota, повідомляє Wall Street Journal.

За результатами 2021 року концерн Toyota в США продав 2,332 млн автомобілів, а General Motors — 2,218 млн. Варто зазначити, що роком раніше GM лідирували з пристойним відривом — 2,55 млн авто проти 2,11 млн.

Проте минулого року продажі Toyota збільшилися на 10,5%, а General Motors — впали на 15%. Причому в четвертому кварталі японський концерн покращив продажі на 30%, а американський — продемонстрував обвал одразу на 43%.

[ + – ] Дефіцит мікрочіпів вдарив по ключовій моделі GM — Chevrolet Silverado Фото: General Motors

Причиною зміни лідера експерти авторинку називають дефіцит мікрочіпів. Обидва автоконцерни від нього постраждали, однак у Toyota традиційно запаси запчастин на складах більші, що дозволило пройти кризу з меншими втратами. General Motors навіть довелося складатии недобудовані автомобілі без мікрочіпів. Особливо дефіцит вдарив по моделі концерну, що продається, — пікапу Chevrolet Silverado.

Toyota — не єдиний автовиробник, який зміг упоратися з дефіцитом мікрочіпів. На американському ринку зростання продажів також продемонстрували BMW Hyundai, Mazda та Volkswagen.

Втрата першого General Motors має глобальне значення. Концерн лідирував на американському ринку 90 років — відколи в 1931 році вперше випередив Ford Motor. У США навіть виник афоризм: What's good for GM is good for America ("Що добре для GM, добре й для Америки").

Раніше Фокус повідомляв, що авторинок України показав найкращий результат із 2013 року. Він зріс на 21%.