Ездят на дровах, текиле или воздухе: авто с самыми необычными двигателями в истории (фото)

60 лет назад в США создали первое в мире авто с водородными топливными ячейками. Это необычный, но не самый оригинальный тип автомобильного двигателя, ведь есть машины, работающие на угле, спирте или даже воздухе.

Первое водородное авто — концепт GM Electrovan 1966 года. В General Motors решили опробовать на автомобиле технологию, которую тогда агентство NASA решило установить на космические корабли Apollo в рамках лунной программы.

В топливных элементах происходит реакция водорода, в результате которой выделяется электроэнергия, питающая двигатель. Выхлопные газы состоят из водяного пара.

GM Electrovan 1966 года — первый водородный автомобиль Фото: General Motors

Поскольку первая водородная установка оказалась тяжелой (1770 кг), её установили в микроавтобус. Запас хода составил 240 км, а максимальная скорость — 96 км/ч.

Впрочем, водородные топливные элементы со временем усовершенствовали — сделали более компактными и эффективными. В 2008 году ими оснастили серийный электромобиль Honda FCX Clarity, а в 2013 году за ним последовал седан Toyota Mirai.

Відео дня

Honda FCX Clarity — первый серийный автомобиль с водородными топливными элементами Фото: Honda

Водородные автомобили сейчас на слуху и выпускаются серийно. Однако существуют гораздо более необычные и малоизвестные варианты автомобильных двигателей. Фокус выбрал самые интересные из них

Паровые автомобили

Паровой автомобиль Кюньо 1769 года Фото: Wikipedia

Не все знают, что именно паровые авто являются самыми старыми. Еще в 1769 году французский изобретатель Николя-Жозеф Кюньо установил паровую машину на тележку. Транспортное средство могло развивать скорость 4 км/ч и перевозить до 4 тонн груза.

Паровой болид Stanley Rocket развил скорость 205 км/ч

В XIX веке в Великобритании, США и ряде других стран производились паровые тракторы, тягачи и даже кареты, работавшие на дровах или угле. Впрочем, они не получили массового распространения из-за громоздких размеров паровых машин и сложной и длительной процедуры запуска (требуется время, чтобы их "раскочегарить").

Stanley Model F 1908 года Фото: RM Sotheby's

Несмотря на это, даже с распространением бензиновых двигателей внутреннего сгорания паровые автомобили не сразу исчезли. Например, американская компания Stanley выпускала паровые автомобили до 1924 года, а в 1906 году её болид Rocket даже установил мировой рекорд скорости — 205 км/ч.

Важно

Доступные и экономичные: самые дешевые гибриды в Украине за 2026 год (фото)

Автомобиль на дровах

Эти автомобили также используют дрова в качестве топлива, однако их силовая установка работает по другому принципу. В специальном газогенераторе дрова при сгорании выделяют газ, который и служит топливом для двигателя.

Серийный грузовик Mercedes 1937 года с газогенератором Фото: Mercedes-Benz

В своё время автомобили, работающие на дровах, даже выпускались серийно. В частности, в 30-х и 40-х годах грузовики с газогенераторами производил даже Mercedes-Benz.

Автомобили на дровах есть и в Украине Фото: Суспільне

В наше время большинство автомобилей, работающих на дровах, — самодельные. Такие машины есть и в Украине, причем их владельцы отмечают, что они значительно дешевле в эксплуатации, чем бензиновые автомобили.

Реактивные автомобили

В 50-е годы, в период бурного развития реактивной авиации, возникла идея установить этот двигатель на автомобиль. Её воплотили в жизнь гонщики, стремившиеся установить мировой рекорд скорости.

Flying Caduceus — первый реактивный автомобиль в мире Фото: bonhams.com

Первый реактивный автомобиль в мире — Flying Caduceus 1960 года. Стреловидный болид был оснащён турбореактивным двигателем General Electric J47-19, взятым со стратегического бомбардировщика B-36D Peacemaker.

В 1963 году Spirit of America установил мировой рекорд скорости — 655 км/ч Фото: Wikipedia

На испытаниях он развил скорость 579 км/ч, но этого оказалось недостаточно, чтобы побить мировой рекорд скорости. Однако в 1963 году болиду Spirit of America это удалось — 655 км/ч.

В 1997 году реактивный самолет Thrust SSC преодолел звуковой барьер Фото: Wikipedia

С тех пор все абсолютные мировые рекорды скорости устанавливались на реактивных автомобилях. В 1997 году болид Thrust SSC даже преодолел звуковой барьер на суше (1223 км/ч) — это достижение остается непревзойденным до сих пор. Кстати, в своё время реактивный автомобиль создали и в Украине.

С двигателем, как у вертолёта

Инновационный Chrysler Turbine 1963 года был оснащён газотурбинным двигателем, подобным тем, что устанавливаются на вертолётах. Он развивал 130 к. с. при 36 000 об/мин и мог работать на различных видах топлива — бензине, дизеле, керосине, спирте, авиационном топливе или даже растительном масле. В Мексике в рамках эксперимента Chrysler Turbine заправили текилой, и он поехал. С 3-ступенчатой автоматической коробкой передач газотурбинный автомобиль развивал скорость 193 км/ч.

Chrysler Turbine 1963 года Фото: Chrysler

Примечательно, что в Chrysler даже выпустили пробную партию из 55 автомобилей, которые сдавали в лизинг. По завершении программы большинство из них утилизировали, но часть Chrysler Turbine передали музеям.

Солнечные батареи

Автомобили на солнечных батареях известны с 1955 года, но до сих пор остаются экспериментальными Фото: Wikipedia

Первый автомобиль на солнечных батареях появился ещё в 1955 году, и с тех пор было создано десятки таких прототипов. Среди них даже проводятся соревнования, а вот с серийным производством не сложилось. Дело в том, что даже в наше время солнечные батареи ещё не способны полноценно питать мощный электродвигатель.

Lightyear 01 Фото: Lightyear

В 2022 году в Нидерландах выпустили около десятка электромобилей Lightyear 01, в которых солнечные панели выполняли вспомогательную функцию и обеспечивали до 70 км дополнительного запаса хода в день при ясной погоде. Модель оказалась дорогой, и производитель обанкротился.

Электромобиль Aptera готовят к серийному производству

По тому же принципу создан и электромобиль Aptera, который разрабатывается с 2019 года и, наконец, обещают вывести на рынок в этом году. Солнечные батареи позволяют в солнечный день увеличить запас хода на 64 км.

Сила ветра

Сухопутная яхта Horonuku Фото: скриншот/youtube

Еще с XVI века в Нидерландах создавали сухопутные яхты — тележки с парусами. При попутном ветре они могут развивать довольно высокую скорость. В наше время был создан обтекаемый болид Horonuku с карбоновым парусом, который разогнался до 222 км/ч.

Автомобиль с ветряной турбиной Фото: Wikipedia

Еще одно направление развития — автомобили с ветряными турбинами. Впервые такую машину создали еще в 1904 году. Они работают по тому же принципу, что и ветроэлектростанции: ветер вращает лопасти турбины, которая соединена с генератором и вырабатывает электроэнергию для двигателя. В Германии, Нидерландах и Дании проводятся соревнования таких прототипов.

Важно

140 лет автомобилю: история изобретения, изменившего мир (фото)

Автомобили, которые ездят на воздухе

Citroën C4 Cactus Airflow 2 л Фото: Stellantis

Пневмомобили используют для движения энергию сжатого воздуха. Он хранится в баллонах и приводит в движение специальный пневмодвигатель, который и вращает колеса.

Peugeot 2008 Hybrid Air Фото: Wikipedia

Первые пневмомобили были разработаны ещё в конце XIX века, но и в наши дни об этой технологии не забывают. В частности, в 2014 году был представлен концептуальный гибрид Citroen C4 Cactus Airflow 2L с бензиновым и пневматическим двигателями, а спустя два года появился аналогичный Peugeot 2008 Hybrid Air.

Ранее Фокус рассказывал об истории появления первых светофоров. Этому изобретению уже более ста лет.

Кроме того, мы писали, что гибрид Nissan Qashqai установил мировой рекорд по запасу хода.