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Культура

Экшн, Харрисон Форд и другой режиссер: вышел трейлер нового фильма про Индиану Джонса

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Фото: Скрин видео | Зрители смогут оценить трейлер нового фильма про Индиану Джонса

Пятый фильм про Индиану Джонса выйдет в прокат 30 июня.

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Зрители смогут оценить трейлер нового фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом в главной роли. Киностудия Lucasfilm опубликовала его 7 апреля.

Название нового фильма о знаменитом археологе — Indiana Jones and the Dial of Destiny — можно перевести двояко: "Индиана Джонс и колесо судьбы" или "Индиана Джонс и Часы судьбы" (потому что dial — это циферблат. Круглый!).

Премьера назначена на 30 июня 2023 года.

По сюжету, к главному герою приезжает его самый верный друг археолог Саллах и говорит, что время захватывающих приключений Индианы Джонса еще не закончено. Хотя, по тому же сюжету, для самого археолога история на этой части закончится.

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

Кроме легендарного Харрисона Форда, в фильме также сыграют Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и другие.

Это первая работа, которую во вселенной Индианы Джонса режиссировал не Стивен Спилберг. В этой картине Спилберг выступает исполнительным продюсером, режиссер фильма — Джеймс Мэнголд.

А вот с саундтреком "Индианы Джонса" никаких перемен, его традиционно писал композитор Джон Уильямс. Производство фильма обошлось в 294,7 млн долларов.

Мир Индианы Джонса

Первый фильм об отважном археологе Индиане Джонсе вышел в 1981 году. Он назывался "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Лента произвела фурор и окупила свой бюджет двадцатикратно. После этого вышло еще три не менее успешных: "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008).

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Харрисон Форд в роли легендарного Индианы Джонса
Харрисон Форд, Индиана Джонс, новый индиана джонс, индиана джонс и колесо судьбы, Lucasfilm, индиана джонс продолжение, индиана джонс и часы судьбы, продолжение индианы джонса, индиана джонс 5 Fullscreen
Харрисон Форд в роли легендарного Индианы Джонса
Фото: Скриншот
Харрисон Форд, Индиана Джонс, новый индиана джонс, индиана джонс и колесо судьбы, Lucasfilm, индиана джонс продолжение, индиана джонс и часы судьбы, продолжение индианы джонса, индиана джонс 5 Fullscreen
Харрисон Форд в роли легендарного Индианы Джонса
Харрисон Форд, Индиана Джонс, новый индиана джонс, индиана джонс и колесо судьбы, Lucasfilm, индиана джонс продолжение, индиана джонс и часы судьбы, продолжение индианы джонса, индиана джонс 5
Харрисон Форд, Индиана Джонс, новый индиана джонс, индиана джонс и колесо судьбы, Lucasfilm, индиана джонс продолжение, индиана джонс и часы судьбы, продолжение индианы джонса, индиана джонс 5
Харрисон Форд, Индиана Джонс, новый индиана джонс, индиана джонс и колесо судьбы, Lucasfilm, индиана джонс продолжение, индиана джонс и часы судьбы, продолжение индианы джонса, индиана джонс 5

Сегодня в Сети появился трейлер исторической драмы "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, который ради съемок в фильме заговорил по-французски.

Фокус также писал, что 9 апреля французской кинозвезде Жан-Полю Бельмондо исполнилось бы 90 лет и рассказал о трех его знаковых фильмах.