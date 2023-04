Екшн, Гаррісон Форд та інший режисер: вийшов трейлер нового фільму про Індіану Джонса

П'ятий фільм про Індіана Джонса вийде у прокат 30 червня.

Related video

Глядачі зможуть оцінити трейлер нового фільму про Індіану Джонса з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Кіностудія Lucasfilm опублікувала його 7 квітня.

Назва нового фільму про знаменитого археолога — Indiana Jones and the Dial of Destiny. В українському прокаті — "Індіана Джонс і реліквії долі".

Прем'єру призначено на 30 червня 2023 року.

За сюжетом, до головного героя приїжджає його найвідданіший друг археолог Саллах і каже, що час захопливих пригод Індіани Джонса ще не минув. Хоча за тим самим сюжетом для самого археолога історія на цій частині закінчиться.

"Індіана Джонс і колесо долі"

Окрім легендарного Гаррісона Форда, у фільмі також зіграють Фібі Уоллер-Брідж, Антоніо Бандерас, Джон Ріс-Девіс, Тобі Джонс, Мадс Міккельсен та інші.

Це перша робота, яку у всесвіті Індіани Джонса режисирував не Стівен Спілберг. У цій картині Спілберг виступає виконавчим продюсером, а режисер фільму — Джеймс Менголд.

А ось із саундтреком до "Індіани Джонса" жодних змін, його традиційно писав композитор Джон Вільямс. Виробництво фільму коштувало 294,7 млн доларів.

Світ Індіани Джонса

Перший фільм про відважного археолога Індіану Джонса вийшов у 1981 році. Він називався "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Стрічка викликала фурор та окупила свій бюджет двадцятикратно. Після цього вийшло ще три не менш успішні: Індіана Джонс і храм долі (1984), Індіана Джонс і останній хрестовий похід (1989), Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа (2008).

Гаррісон Форд у ролі легендарного Індіани Джонса Гаррісон Форд у ролі легендарного Індіани Джонса Фото: Скриншот Гаррісон Форд у ролі легендарного Індіани Джонса

Сьогодні в Мережі з'явився трейлер історичної драми "Жанна Дюбаррі" з Джонні Деппом у головній ролі, який заради зйомок у фільмі заговорив французькою.

Фокус також писав, що 9 квітня французькій кінозірці Жан-Полю Бельмондо виповнилося б 90 років і розповів про три його знакові фільми.