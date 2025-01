Самые лучшие недорогие смартфоны Samsung: рейтинг бюджетных устройств (фото, видео)

Эти модели Samsung показывают превосходный функционал и хорошие настройки, несмотря на невысокую стоимость.

Смартфоны Galaxy S24 FE, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A15 5G, Galaxy A03s попали в рейтинг бюджетников от южнокорейского производителя, пишет Android Authority.

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE обеспечивает правильное сочетание производительности, интеллекта Galaxy AI, гибкости камеры и общей прочности, сохраняя при этом стоимость на уровне 650 долларов и с обещанием обновления, которое соответствует флагманам на ОС Android.

Galaxy S24 FE

Несмотря на отказ от официального обозначения "Fan Edition", Samsung по-прежнему выпускает устройства FE, а последний Samsung Galaxy S24 FE — это почти флагманский опыт за значительно меньшие деньги. Это самый дорогой телефон в данном списке.

Само устройство — точная копия Galaxy S24 Plus, с несколькими уступками, чтобы достичь цены на 150 долларов дешевле самого простого варианта S24. К уступкам относятся немного более слабый чипсет, худший экран, но это все еще очень надежное устройство, которое способно на все, чем могут похвастаться его флагманские собратья: функции Galaxy AI, такие как Circle to Search, Sketch to Image и многое другое.

Характеристики смартфона:

Премиальное качество: Galaxy S24 FE (почти) такой же премиальный, как и его флагманские собратья.

Galaxy S24 FE (почти) такой же премиальный, как и его флагманские собратья. Отличные камеры: одна из областей, в которых S24 FE не идет на уступки, — это камеры с великолепными объективами и обработкой.

одна из областей, в которых S24 FE не идет на уступки, — это камеры с великолепными объективами и обработкой. Большой экран: 6,7-дюймовый дисплей AMOLED 2X яркий и четкий.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G заполняет пробел между телефонами среднего класса от Samsung и его флагманами. Он отличается премиальным дизайном с гибкой настройкой камеры и одним из лучших программных обязательств в игре Android, при этом сохраняя доступную цену в 449 долларов.

Galaxy A54 5G является самой доступной моделью в серии A50. A54 не только по-прежнему хороший телефон, он также имеет гарантию на 5 лет обновлений безопасности, что означает, что этот телефон прослужит до 2028 года и дольше.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G работает на Exynos 1380, который отлично подходит для повседневных задач, хотя и немного слабее по сравнению с более дорогими телефонами Samsung. Он также оснащен 128 ГБ памяти, что идеально для большинства пользователей, плюс возможность увеличить ее с помощью простой карты microSD.

Качество камеры довольно приличное для этого ценового диапазона, особенно основной камеры. Время работы батареи также отличное — около полутора дней. Относительно быстрая зарядка 25 Вт напитала телефон всего за 85 минут. К сожалению, в комплект не входит зарядное устройство, поэтому придется найти совместимую модель, если нет USB-C. Беспроводной зарядки также нет, но это не удивительно для этой ценовой категории. Также есть отличный дисплей Super AMOLED с четкой и быстрой частотой обновления 120 Гц.

Технические характеристики:

Универсальные камеры : мощная основная камера, дополненная сверхширокоугольным и макрообъективом, превращают эту камеру в полноценный комплект.

: мощная основная камера, дополненная сверхширокоугольным и макрообъективом, превращают эту камеру в полноценный комплект. Прекрасный дисплей : дисплей Super AMOLED с частотой 120 Гц яркий, четкий и быстрый.

: дисплей Super AMOLED с частотой 120 Гц яркий, четкий и быстрый. Фантастическое время автономной работы : аккумулятор емкостью 5000 мАч работает почти 2 дня и быстро заряжается.

: аккумулятор емкостью 5000 мАч работает почти 2 дня и быстро заряжается. Большой объем памяти : 128 ГБ достаточно для хранения фотографий и приложений, а слот для карт microSD позволяет легко производить обновление.

: 128 ГБ достаточно для хранения фотографий и приложений, а слот для карт microSD позволяет легко производить обновление. 5G: не во всех регионах есть доступ к новейшим сетям мобильной связи, но этот телефон готов к будущему.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G находится прямо посередине бюджетной серии A от Samsung, заменяя Galaxy A24. Он предлагает плавный 6,5-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, встроенный чипсет Exynos 1280 и тройную камеру с основным датчиком 50 МП, и у него есть разъем для наушников.

Galaxy A25 5G

Хотя пластиковый корпус кажется немного дешевым, а сканер отпечатков пальцев не всегда срабатывает мгновенно, у этого телефона есть несколько сильных сторон. Чип Exynos 1280, хотя и не молниеносно быстрый, обеспечивает производительность выше среднего для своего ценового диапазона, а дисплей оснащен панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Настройка камеры особенно впечатляет для бюджетного телефона, включая 50-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельный макрообъектив. Основная камера хорошо работает в условиях хорошего освещения, и даже сверхширокоугольный объектив справляется с работой достойно, хотя макросенсору не хватает резкости, необходимой для съемки подробных макроснимков. Еще одним сильным моментом является время работы аккумулятора; с емкостью 5000 мАч и 25-ваттной проводной зарядкой он соответствует тому, что можно ожидать от флагманских моделей, таких как Galaxy S24, комфортно работая в течение дня использования.

Хотя Galaxy A25 не подходит для игр или энергоемких задач, он неплохо справляется с социальными сетями, базовыми приложениями, интернет-браузингом и простой фотографией. Однако потенциальным покупателям следует знать о случайных задержках в пользовательском интерфейсе и при многозадачности, которые обычны для этого ценового диапазона.

Технические особенности:

Высокая производительность : телефон не победит ни в одном тесте скорости, но для повседневного использования он подходит.

: телефон не победит ни в одном тесте скорости, но для повседневного использования он подходит. Срок службы батареи : при простом ежедневном использовании этого устройства может хватить примерно на один день.

: при простом ежедневном использовании этого устройства может хватить примерно на один день. Соотношение цена/качество: занимает идеальное место между устройствами среднего и бюджетного класса.

Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G — новый бюджетный телефон 2024 года выпуска. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовым экраном OLED 1080p. На задней панели расположены три датчика камеры, включая основной 50-мегапиксельный, сверхширокоугольный 5-мегапиксельный и макро-2-мегапиксельный.

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G не будет идеальным смартфоном по цене всего в 200 долларов, но он обеспечивает поразительно сильные впечатления, если не считать плохого качества динамиков и толстых рамок.

6,5-дюймовый OLED-дисплей может быть всего лишь 1080 пикс., но он чрезвычайно яркий и имеет глубокий черный цвет, который затмевает любую ЖК-панель. Также есть 800 нит яркости, что совсем неплохо для телефона по этой цене. Даже основная камера работает довольно хорошо. Детализация хорошая, даже если цвета немного переоценены, а выдержка немного длинная. 5-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная макрокамеры не так впечатляют, но справляются со своей задачей.

Компания недавно анонсировала новый Galaxy A16 5G, который заменит это устройство.

Технические характеристики:

Срок службы батареи : целых два дня работы батареи, хотя в комплекте нет зарядного устройства.

: целых два дня работы батареи, хотя в комплекте нет зарядного устройства. Производительность камеры: основная камера отлично работает при хорошем освещении и сделала несколько хороших снимков в ходе тестирования.

Galaxy A03s

Galaxy A03s от Samsung поставляется со сканером отпечатков пальцев и обновленной базовой оперативной памятью и хранилищем по сравнению с предшественником, что дает ему немного больше мощности. Он также имеет приличное время автономной работы и отличную поддержку программного обеспечения, как и большинство других телефонов Samsung.

Galaxy A03s

Galaxy A03s — действительно базовый телефон. Однако это самый дешевый телефон: он стоит менее 200 долларов, но все еще способен выполнять свою работу.

Производительность и качество сборки немного отстают от других бюджетников, но, учитывая цену, это те компромиссы, на которые придется пойти. С положительной стороны, относительно слабый процессор обеспечивает большое время работы батареи — два дня умеренного использования — хотя в коробке нет зарядного устройства.

Приверженность Samsung обновлениям, которые включают 5-летнюю гарантию, как и на флагманские телефоны в 10 раз дороже, располагает к тому, чтобы рекомендовать этот смартфон.

Особенности:

Доступность : один из самых дешевых телефонов Samsung.

: один из самых дешевых телефонов Samsung. Срок службы батареи : мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает два дня умеренного использования.

: мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает два дня умеренного использования. Долговечность: телефон будет получать 5-летнюю поддержку.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.