Найкращі недорогі смартфони Samsung: рейтинг бюджетних пристроїв (фото, відео)

Ці моделі Samsung показують чудовий функціонал і хороші налаштування, незважаючи на невисоку вартість.

Смартфони Galaxy S24 FE, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A15 5G, Galaxy A03s потрапили в рейтинг бюджетників від південнокорейського виробника, пише Android Authority.

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE забезпечує правильне поєднання продуктивності, інтелекту Galaxy AI, гнучкості камери та загальної міцності, зберігаючи водночас вартість на рівні 650 доларів і з обіцянкою оновлення, яке відповідає флагманам на ОС Android.

Незважаючи на відмову від офіційного позначення "Fan Edition", Samsung, як і раніше, випускає пристрої FE, а останній Samsung Galaxy S24 FE — це майже флагманський досвід за значно менші гроші. Це найдорожчий телефон у цьому списку.

Сам пристрій — точна копія Galaxy S24 Plus, з кількома поступками, щоб досягти ціни на 150 доларів дешевше найпростішого варіанту S24. До поступок відносяться трохи слабший чіпсет, гірший екран, але це все ще дуже надійний пристрій, який здатний на все, чим можуть похвалитися його флагманські побратими: функції Galaxy AI, такі як Circle to Search, Sketch to Image і багато іншого.

Характеристики смартфона:

Преміальна якість: Galaxy S24 FE (майже) такий самий преміальний, як і його флагманські побратими.

Galaxy S24 FE (майже) такий самий преміальний, як і його флагманські побратими. Чудові камери: одна зі сфер, у яких S24 FE не йде на поступки, — це камери з чудовими об'єктивами та обробкою.

одна зі сфер, у яких S24 FE не йде на поступки, — це камери з чудовими об'єктивами та обробкою. Великий екран: 6,7-дюймовий дисплей AMOLED 2X яскравий і чіткий.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G заповнює прогалину між телефонами середнього класу від Samsung і його флагманами. Він вирізняється преміальним дизайном із гнучким налаштуванням камери та одним із найкращих програмних зобов'язань у грі Android, при цьому зберігаючи доступну ціну в 449 доларів.

Galaxy A54 5G є найдоступнішою моделлю в серії A50. A54 не тільки як і раніше хороший телефон, він також має гарантію на 5 років оновлень безпеки, що означає, що цей телефон прослужить до 2028 року і довше.

Galaxy A54 5G працює на Exynos 1380, який відмінно підходить для повсякденних завдань, хоча і трохи слабкіший порівняно з більш дорогими телефонами Samsung. Він також оснащений 128 ГБ пам'яті, що ідеально для більшості користувачів, плюс можливість збільшити її за допомогою простої карти microSD.

Якість камери досить пристойна для цього цінового діапазону, особливо основної камери. Час роботи батареї також відмінний — близько півтора дня. Відносно швидка зарядка 25 Вт наситила телефон усього за 85 хвилин. На жаль, у комплект не входить зарядний пристрій, тому доведеться знайти сумісну модель, якщо немає USB-C. Бездротової зарядки також немає, але це не дивно для цієї цінової категорії. Також є чудовий дисплей Super AMOLED із чіткою та швидкою частотою оновлення 120 Гц.

Технічні характеристики:

Універсальні камери : потужна основна камера, доповнена надширококутним і макрооб'єктивом, перетворюють цю камеру на повноцінний комплект.

: потужна основна камера, доповнена надширококутним і макрооб'єктивом, перетворюють цю камеру на повноцінний комплект. Чудовий дисплей : дисплей Super AMOLED з частотою 120 Гц яскравий, чіткий і швидкий.

: дисплей Super AMOLED з частотою 120 Гц яскравий, чіткий і швидкий. Фантастичний час автономної роботи : акумулятор ємністю 5000 мАг працює майже 2 дні та швидко заряджається.

: акумулятор ємністю 5000 мАг працює майже 2 дні та швидко заряджається. Великий об'єм пам'яті : 128 ГБ достатньо для зберігання фотографій і застосунків, а слот для карт microSD дає змогу легко проводити оновлення.

: 128 ГБ достатньо для зберігання фотографій і застосунків, а слот для карт microSD дає змогу легко проводити оновлення. 5G: не у всіх регіонах є доступ до новітніх мереж мобільного зв'язку, але цей телефон готовий до майбутнього.

Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G знаходиться прямо посередині бюджетної серії A від Samsung, замінюючи Galaxy A24. Він пропонує плавний 6,5-дюймовий AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, вбудований чипсет Exynos 1280 і потрійну камеру з основним датчиком 50 МП, і у нього є роз'єм для навушників.

Хоча пластиковий корпус здається трохи дешевим, а сканер відбитків пальців не завжди спрацьовує миттєво, у цього телефону є кілька сильних сторін. Чип Exynos 1280, хоча й не блискавично швидкий, забезпечує продуктивність вище середнього для свого цінового діапазону, а дисплей оснащений панеллю AMOLED з частотою оновлення 120 Гц.

Налаштування камери особливо вражає для бюджетного телефону, включаючи 50-мегапіксельний основний об'єктив, 8-мегапіксельний надширококутний датчик і 2-мегапіксельний макрооб'єктив. Основна камера добре працює в умовах хорошого освітлення, і навіть надширококутний об'єктив справляється з роботою гідно, хоча макросенсору не вистачає різкості, необхідної для зйомки докладних макрознімків. Ще одним сильним моментом є час роботи акумулятора; з ємністю 5000 мАг і 25-ватною дротовою зарядкою він відповідає тому, що можна очікувати від флагманських моделей, таких як Galaxy S24, комфортно працюючи протягом дня використання.

Хоча Galaxy A25 не підходить для ігор або енергоємних завдань, він непогано справляється із соціальними мережами, базовими додатками, інтернет-браузингом і простою фотографією. Однак потенційним покупцям слід знати про випадкові затримки в користувацькому інтерфейсі та під час багатозадачності, які є звичними для цього цінового діапазону.

Технічні особливості:

Висока продуктивність : телефон не переможе в жодному тесті швидкості, але для повсякденного використання він підходить.

: телефон не переможе в жодному тесті швидкості, але для повсякденного використання він підходить. Термін служби батареї : при простому щоденному використанні цього пристрою може вистачити приблизно на один день.

: при простому щоденному використанні цього пристрою може вистачити приблизно на один день. Співвідношення ціна/якість: займає ідеальне місце між пристроями середнього та бюджетного класу.

Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G — новий бюджетний телефон 2024 року випуску. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативної пам'яті та 6,5-дюймовим екраном OLED 1080p. На задній панелі розташовані три датчики камери, включно з основним 50-мегапіксельним, надширококутним 5-мегапіксельним і макро-2-мегапіксельним.

Galaxy A15 5G не буде ідеальним смартфоном за ціною всього в 200 доларів, але він забезпечує разюче сильні враження, якщо не брати до уваги поганої якості динаміків і товстих рамок.

6,5-дюймовий OLED-дисплей може бути всього лише 1080 пікс, але він надзвичайно яскравий і має глибокий чорний колір, який затьмарює будь-яку РК-панель. Також є 800 ніт яскравості, що зовсім непогано для телефона за цією ціною. Навіть основна камера працює доволі добре. Деталізація хороша, навіть якщо кольори трохи переоцінені, а витримка трохи довга. 5-мегапіксельна надширококутна та 2-мегапіксельна макрокамери не так вражають, але справляються зі своїм завданням.

Компанія нещодавно анонсувала новий Galaxy A16 5G, який замінить цей пристрій.

Технічні характеристики:

Термін служби батареї : цілих два дні роботи батареї, хоча в комплекті немає зарядного пристрою.

: цілих два дні роботи батареї, хоча в комплекті немає зарядного пристрою. Продуктивність камери: основна камера відмінно працює при хорошому освітленні і зробила кілька хороших знімків під час тестування.

Galaxy A03s

Galaxy A03s від Samsung поставляється зі сканером відбитків пальців і оновленою базовою оперативною пам'яттю та сховищем порівняно з попередником, що дає йому трохи більше потужності. Він також має пристойний час автономної роботи і відмінну підтримку програмного забезпечення, як і більшість інших телефонів Samsung.

Galaxy A03s — справді базовий телефон. Однак це найдешевший телефон: він коштує менше 200 доларів, але все ще здатний виконувати свою роботу.

Продуктивність і якість збірки трохи відстають від інших бюджетників, але, враховуючи ціну, це ті компроміси, на які доведеться піти. З позитивного боку, відносно слабкий процесор забезпечує великий час роботи батареї — два дні помірного використання — хоча в коробці немає зарядного пристрою.

Прихильність Samsung оновленням, які включають 5-річну гарантію, як і на флагманські телефони в 10 разів дорожчі, спонукає до того, щоб рекомендувати цей смартфон.

Особливості:

Доступність : один із найдешевших телефонів Samsung.

: один із найдешевших телефонів Samsung. Термін служби батареї : потужна батарея ємністю 5000 мАг забезпечує два дні помірного використання.

: потужна батарея ємністю 5000 мАг забезпечує два дні помірного використання. Довговічність: телефон отримуватиме 5-річну підтримку.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.