Для защиты потребителей: в Европе заработал потолок цен на российский газ

Потолок цен установлен на уровне выше нынешней стоимости энергоносителей, чтобы сдержать спекулятивный рост тарифов, защитить потребителей и удержать рецессию.

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В Европейском Союзе со среды, 15 февраля, начал действовать потолок цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час, что составляет около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа. Ограничение рассчитано до февраля 2024 года, сообщается на сайте ЕС.

Отмечается, что ограничения будут запускаться в автоматическом режиме, если будут соблюдены два условия:

цена месячного фьючерса на европейском хабе TTF три рабочих дня будет держаться выше 180 евро МВт·ч;

стоимость будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Пока действует механизм, транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше динамического лимита (индикативная цена на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро), будут запрещены.

Если стоимость СПГ опустится ниже 145 евро, динамический лимит будет равным 145 евро плюс 35 евро, то есть 180 евро. Такой механизм будет действовать не менее 20 рабочих дней с момента активации. Если лимит три дня кряду будет ниже 180 евро за МВт·ч, механизм автоматически выключится.

Кроме того, действие потолка цен автоматически отменяется, если:

спрос на газ в ЕС вырастет на 15% течение месяца или на 10% в течение двух;

серьезно сократится импорт СПГ;

снизится объем торгов на TTF по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомним, ценовой порог на газ в ЕС был согласован в декабре 2022 года. При этом около 12 стран, включая Бельгию, Польшу и Грецию, выступили за ограничения цен на газ ниже 200 евро/ МВтч, чтобы справится с высокими ценами на энергоносители.

В то же время Германия, Нидерланды и Австрия настаивали на более высоком ценовом пороге. Они опасались, что ограничения приведут к сокращению поставок газа.

Также Фокус писал, что с 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Тем временем объем торговых ограничений в рамках десятого пакета санкций Европейского Союза против России составит 11 миллиардов евро. Санкционные ограничения коснутся электроники, которая нужна для производства дронов и вертолетов, средств массовой информации, военных и политиков