Для захисту споживачів: у Європі заробила стеля цін на російський газ

Стеля цін встановлена на рівні вище за нинішню вартість енергоносіїв, щоб стримати спекулятивне зростання тарифів, захистити споживачів та утримати рецесію.

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У Європейському Союзі з середи, 15 лютого, почала діяти стеля цін на газ у розмірі 180 євро/мегават-годину, що становить близько 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу. Обмеження розраховане до лютого 2024 року, повідомляється на сайті ЄС.

Зазначається, що обмеження запускатимуться в автоматичному режимі, якщо буде дотримано дві умови:

ціна місячного ф'ючерсу на європейському хабі TTF три робочі дні триматиметься вище 180 євро МВт·год;

вартість буде на 35 євро вищою, ніж індикативна вартість ЗПГ на світових ринках.

Поки діє механізм, транзакції за відповідними ф'ючерсами на газ за ціною, вищою за динамічний ліміт (індикативна ціна на ЗПГ на світових ринках плюс 35 євро), будуть заборонені.

Якщо вартість ЗПГ опуститься нижче за 145 євро, динамічний ліміт дорівнюватиме 145 євро плюс 35 євро, тобто 180 євро. Такий механізм діятиме щонайменше 20 робочих днів із моменту активації. Якщо ліміт три дні поспіль буде нижчим за 180 євро за МВт·год, механізм автоматично вимкнеться.

Крім того, дія стелі цін автоматично скасовується, якщо:

попит на газ у ЄС зросте на 15% упродовж місяця або на 10% протягом двох;

серйозно скоротиться імпорт ЗПГ;

знизиться обсяг торгів на TTF порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Нагадаємо, ціновий поріг на газ у ЄС був узгоджений у грудні 2022 року. При цьому близько 12 країн, включаючи Бельгію, Польщу та Грецію, виступили за обмеження цін на газ нижче 200 євро/МВтгод, щоб упоратися з високими цінами на енергоносії.

Водночас Німеччина, Нідерланди та Австрія наполягали на вищому ціновому порозі. Вони побоювалися, що обмеження призведуть до скорочення постачання газу.

Також Фокус писав, що з 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Тим часом обсяг торгових обмежень у межах десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії становитиме 11 мільярдів євро. Санкційні обмеження торкнуться електроніки, яка потрібна для виробництва дронів та гелікоптерів, засобів масової інформації, військових та політиків