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Экономика Война и деньги

Россияне — на выход: почему мировые банки не хотят обслуживать клиентов из РФ

паспорт гражданина РФ, граждане России
Фото: РИА Новости | Мировые банки отказываются обслуживать граждан РФ, ведь страну могут признать спонсирующей терроризм

В мире участились случаи отказов банков от сотрудничества с клиентами из России. Такие решения финучреждения принимают, несмотря на отсутствие принуждения. Часто они продиктованы нежеланием иметь дело с выходцами из страны, которую вскоре могут признать спонсором терроризма.

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Иностранные банки сейчас самостоятельно решают, обслуживать ли клиентов с российскими паспортами, или нет. Об этом пишет Фокус в статье "Россиянам там не рады. Почему западные банки закрывают счета гражданам РФ".

"Денег хотят, поэтому и продолжают работать, а правительства не хотят их ограничивать. За больше года войны давление — недостаточное", — убежден директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Те зарубежные банки, которые все же закрывают россиянам счета, делают это из репутационных соображений — не хотят иметь дело со страной-террористом. Показательным в этом контексте является швейцарский Julius Baer. Банк недавно разослал письма российским клиентам с уведомлением о прекращении обслуживания сделок с 2024 года.

Швейцарский банк недавно оповестил российских клиентов, что их счета не будут обслуживаться после нового года. Fullscreen
Швейцарский банк недавно оповестил российских клиентов, что их счета не будут обслуживаться после нового года.

"Поскольку Швейцария — это страна, которая находится в западном мире, то ей не очень выгодно выглядеть союзницей России, движущейся к статусу страны, которую могут признать страной-спонсором терроризма. В этом контексте любое сотрудничество со страной, которая в один момент может быть признана таковой, будет иметь негативное влияние на имидж любого банка в странах Запада. Чтобы не иметь потом вопросов, почему вы сотрудничаете со страной со статусом спонсора терроризма, они уже сейчас пробуют минимизировать эти контакты", — говорит главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Кроме того, на Западе есть опасения, что в Кремле для финансирования войны могут экспроприировать зарубежные активы граждан.

"Экономика России изменила статус с профицитной на дефицитную, — продолжает Ус. — Власть в России начинает выискивать деньги. Следовательно, может отбирать их у российских клиентов, которые хранят средства не только в российских банках. Власти нужны деньги, и финансовые учреждения это понимают. Эти попытки рано или поздно приведут к тому, что российским властям не будет интересно, кому принадлежат эти банки".

Санкции будут усиливаться и россиянам чаще будут указывать на дверь

Россияне пытаются приспособиться к санкциям.

Россияне пытаются обходить санкции, в частности, с помощью банков Беларуси и Казахстана Fullscreen
Россияне пытаются обходить санкции, в частности, с помощью банков Беларуси и Казахстана

"Россияне ищут различные лазейки обхода, используют банки в других странах, которые не соблюдают санкции. Санкции не являются 100% эффективными: есть варианты, есть маршруты, как их можно обходить. Это касается и банковской сферы", — отметил эксперт по международной экономике Александр Шнырков.

При отсутствии прямых правительственных запретов, некоторые банки, в частности австрийские, продолжают обслуживать россиян. Однако с ними все меньше хотят иметь дело другие уважаемые финучреждения.

Некоторые иностранные банки опасаются, что российская верхушка для продолжения войны в Украине экспроприирует средства россиян за рубежом

"Например, Райффайзен — материнская компания. Были заявления и Европейского центробанка, и регуляторного органа Австрии, что этому банку надо как можно скорее выходить из России. Другие страны — например, U.S. Department of the Treasury на это обращают внимание и блокируют корреспонденцию этого банка со своими странами. Или ставят в своих скоринговых системах повышенный риск. И когда банки, которые с Россией взаимодействуют, видят, что это для них создает проблему, то оттуда выходят", — пояснил эксперт по банковскому надзору CASE Ukraine Евгений Дубогрыз.

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Впрочем, усиление санкционного давления так или иначе в перспективе будет подталкивать все больше западных (и даже азиатских) финансовых учреждений прощаться с российскими клиентами.

Поскольку санкции будут усиливаться, все больше международных банков будут отказываться от российских клиентов Fullscreen
Поскольку санкции будут усиливаться, все больше международных банков будут отказываться от российских клиентов
Фото: Shutterstock

"Динамика растущего санкционного давления среди прочего настроена на то, чтобы посылать постоянный сигнал всем финансовым учреждениям в ЕС или странах Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), что санкции растут динамично", — резюмировал Иван Ус.

Напомним, все больше стран мира вводят свои санкции против России и Беларуси, которая поддерживает агрессию РФ в Украине. Так, недавно Новая Зеландия выступила с заявлением о введении новых ограничений, которые в частности касаются нескольких белорусских банков.

Также Фокус писал, что 20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова. Кроме самого Тинькова, с просьбой снять с него санкции обращались британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и российский политик Михаил Ходорковский.