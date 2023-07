Россияне — на выход: почему мировые банки не хотят обслуживать клиентов из РФ

В мире участились случаи отказов банков от сотрудничества с клиентами из России. Такие решения финучреждения принимают, несмотря на отсутствие принуждения. Часто они продиктованы нежеланием иметь дело с выходцами из страны, которую вскоре могут признать спонсором терроризма.

Иностранные банки сейчас самостоятельно решают, обслуживать ли клиентов с российскими паспортами, или нет. Об этом пишет Фокус в статье "Россиянам там не рады. Почему западные банки закрывают счета гражданам РФ".

"Денег хотят, поэтому и продолжают работать, а правительства не хотят их ограничивать. За больше года войны давление — недостаточное", — убежден директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Те зарубежные банки, которые все же закрывают россиянам счета, делают это из репутационных соображений — не хотят иметь дело со страной-террористом. Показательным в этом контексте является швейцарский Julius Baer. Банк недавно разослал письма российским клиентам с уведомлением о прекращении обслуживания сделок с 2024 года.

Швейцарский банк недавно оповестил российских клиентов, что их счета не будут обслуживаться после нового года.

"Поскольку Швейцария — это страна, которая находится в западном мире, то ей не очень выгодно выглядеть союзницей России, движущейся к статусу страны, которую могут признать страной-спонсором терроризма. В этом контексте любое сотрудничество со страной, которая в один момент может быть признана таковой, будет иметь негативное влияние на имидж любого банка в странах Запада. Чтобы не иметь потом вопросов, почему вы сотрудничаете со страной со статусом спонсора терроризма, они уже сейчас пробуют минимизировать эти контакты", — говорит главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Кроме того, на Западе есть опасения, что в Кремле для финансирования войны могут экспроприировать зарубежные активы граждан.

"Экономика России изменила статус с профицитной на дефицитную, — продолжает Ус. — Власть в России начинает выискивать деньги. Следовательно, может отбирать их у российских клиентов, которые хранят средства не только в российских банках. Власти нужны деньги, и финансовые учреждения это понимают. Эти попытки рано или поздно приведут к тому, что российским властям не будет интересно, кому принадлежат эти банки".

Санкции будут усиливаться и россиянам чаще будут указывать на дверь

Россияне пытаются приспособиться к санкциям.

Россияне пытаются обходить санкции, в частности, с помощью банков Беларуси и Казахстана

"Россияне ищут различные лазейки обхода, используют банки в других странах, которые не соблюдают санкции. Санкции не являются 100% эффективными: есть варианты, есть маршруты, как их можно обходить. Это касается и банковской сферы", — отметил эксперт по международной экономике Александр Шнырков.

При отсутствии прямых правительственных запретов, некоторые банки, в частности австрийские, продолжают обслуживать россиян. Однако с ними все меньше хотят иметь дело другие уважаемые финучреждения.

Некоторые иностранные банки опасаются, что российская верхушка для продолжения войны в Украине экспроприирует средства россиян за рубежом

"Например, Райффайзен — материнская компания. Были заявления и Европейского центробанка, и регуляторного органа Австрии, что этому банку надо как можно скорее выходить из России. Другие страны — например, U.S. Department of the Treasury на это обращают внимание и блокируют корреспонденцию этого банка со своими странами. Или ставят в своих скоринговых системах повышенный риск. И когда банки, которые с Россией взаимодействуют, видят, что это для них создает проблему, то оттуда выходят", — пояснил эксперт по банковскому надзору CASE Ukraine Евгений Дубогрыз.

Впрочем, усиление санкционного давления так или иначе в перспективе будет подталкивать все больше западных (и даже азиатских) финансовых учреждений прощаться с российскими клиентами.

Поскольку санкции будут усиливаться, все больше международных банков будут отказываться от российских клиентов Фото: Shutterstock

"Динамика растущего санкционного давления среди прочего настроена на то, чтобы посылать постоянный сигнал всем финансовым учреждениям в ЕС или странах Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), что санкции растут динамично", — резюмировал Иван Ус.

Напомним, все больше стран мира вводят свои санкции против России и Беларуси, которая поддерживает агрессию РФ в Украине. Так, недавно Новая Зеландия выступила с заявлением о введении новых ограничений, которые в частности касаются нескольких белорусских банков.

Также Фокус писал, что 20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова. Кроме самого Тинькова, с просьбой снять с него санкции обращались британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и российский политик Михаил Ходорковский.