Гарно навчалася та дивилася "Друзів": якою Кейт Міддлтон була в коледжі

С 1996 года 14-летняя Кэтрин училась в колледже Мальборо. После него она поступила в Сент-Эндрюсский университет, где и встретила принца Уильяма.

В школьные годы Кейт Миддлтон была обычной девочкой, примерной ученицей, которая любила слушать музыку на своем плеере Walkman и смотреть "Друзей". Об этом пишет Mirror.

Колледж Мальборо, одна из самых престижных школ Великобритании, был учебным заведением для многих известных лиц. От поэтов и художников до комиков, школа с оплатой в 42 930 фунтов стерлингов в год (55 730 долларов США) также является бывшей школой принцессы Уэльской.

В 1996 году 14-летняя будущая королева прибыла в школу в Уилтшире застенчивым подростком. Она перешла туда из Даун Хауса после того, как, как сообщается, там издевались над Кэтрин.

Ее соседка по общежитию Джемма Уильямсон вспоминает принцессу Уэльскую как "худую и бледную", а ее домашний воспитатель Джоан Галл добавляет, что Кейт страдала от экземы из-за стресса.

Во время пребывания там жена принца Уильяма адаптировалась, общаясь и осваивая новые виды спорта. Она стала одним из капитанов теннисной команды и была выдающейся хоккеисткой.

Кейт Миддлтон в колледже

Спортивные привычки Кейт сохраняются до сих пор. Будущая королева Великобритании является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, а также Союза регбийного футбола и Лиги регбийного футбола.

Друзья Кейт вспоминали, что она была примерной ученицей, доброй, старательной и всегда окружена сплоченной компанией друзей. Принцесса была известна тем, что избегала неприятностей.

Кейт наслаждалась простыми удовольствиями: слушала свой плеер Walkman, смотрела популярное телешоу "Друзья" и ела бутерброды Marmite во время перерыва.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сериал "Друзья", который транслировался с 1994 по 2004 год, стал одним из самых популярных телешоу во всем мире. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке. В нем рассказывается о жизни шести близких друзей — Рэйчел, Росса, Моники, Чендлера, Джои и Фиби — о том, как они живут, любят и занимаются карьерой в возрасте 20-30 лет.

После колледжа Кейт взяла год перерыва, прежде чем начать обучение в университете Сент-Эндрюс. Именно там она встретила принца Уильяма.

Напомним, как рак изменил принцессу Уэльскую.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на рождественскую вечеринку.