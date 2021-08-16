Скандал в королевском семействе: муж принцессы Евгении сменил работу после отдыха с моделями

Джек Бруксбанк займет новый пост сразу же, как только его отец уйдет на пенсию.

История с отдыхом мужа принцессы Евгении Джека Бруксбанка на яхте в Средиземном море с моделями на побережье Италии получила неожиданное продолжение, сообщает Hello.

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После того, как в Сеть попали фото, на которых молодой отец развлекался в компании двух моделей, одна из которых была при нем топлес, и телеведущей, в Великобритании разразился настоящий скандал, поскольку Джеку вменили неподобающее его статусу поведение, пока его жена сидит дома с пятимесячным сыном.

Теперь же стало известно, что он ушел с поста представителя бренда текилы Casamigos и, по данным СМИ, готовиться стать директором бухгалтерского бизнеса своего отца, Pangea Land And Property Limited.

Джек займет этот пост, поскольку его отец Джорджа Бруксбанк тихо ушел на пенсию в июне. 72-летний Джордж, который в прошлом году тяжело заболел COVID-19. Сейчас фирмой управляет Уильям Легг, 10-й граф Дартмутский, чьей бабушкой была писательница-романтик Барбара Картленд.

"Теперь, когда его отец ушел на пенсию, настало время для Джека взять на себя более серьезную роль, чтобы поддержать свою семью",– заявил инсайдер.

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После того, как фото, сделанные папарацци, попали в Сеть, первой на защиту зятя выступила мать принцессы Евгении Сара Фергюсон. Она списала снимки на "издержки работы".

"Джек, который был на первой полосе, такой порядочный человек. Он просто один из моих самых любимых людей. На самом деле, я зову его Джеймсом Бондом. Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж. Так что для того, чтобы они сделали эту историю полностью сфабрикованной, он работает послом в Casamigos, и он делал свою работу, и поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы прояснили это ради Джека", – заявила она.

Напомним, компанию на яхте в Италии Джеку составили бывший редактор журнала и глобальный директор Casamigos Рэйчел Залис, а также модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини. Позже последняя объяснила, почему именно она сняла бикини перед членом королевской семьи.

Известно, что в начале августа Джек прилетел на благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos. Билеты на мероприятие стоили от $11 тысяч до $35 тысяч, а среди гостей были Кэти Перри, Джон Легенд и Хайди Клум.