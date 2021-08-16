Скандал у королівському сімействі: чоловік принцеси Євгенії змінив роботу після відпочинку з моделями

Джек Бруксбанк займе новий пост відразу ж, як тільки його батько піде на пенсію.

Історія з відпочинком чоловіка принцеси Євгенії Джека Бруксбанка на яхті в Середземному морі з моделями на узбережжі Італії отримала несподіване продовження, повідомляє Hello.

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Після того, як у мережу потрапили фото, на яких молодий батько розважався в компанії двох моделей, одна з яких була при ньому топлес, і телеведучої, у Великобританії вибухнув справжній скандал, оскільки Джеку закинули неналежну його статусу поведінку, поки його дружина сидить удома з п'ятимісячним сином.

Тепер же стало відомо, що він пішов із поста представника бренду текіли Casamigos і, за даними ЗМІ, готується стати директором бухгалтерського бізнесу свого батька, Pangea Land And Property Limited.

Джек займе цей пост, оскільки його батько Джордж Бруксбанк тихо пішов на пенсію в червні. 72-річний Джордж, який минулого року тяжко захворів на COVID-19. Зараз фірмою керує Вільям Легг, 10-й граф Дартмутський, чиєю бабусею була письменниця-романтик Барбара Картленд.

"Тепер, коли його батько пішов на пенсію, настав час для Джека взяти на себе серйознішу роль, щоб підтримати свою сім'ю", — заявив інсайдер.

[ + – ] Папарацці зняли Джека Бруксбанка на яхті з моделями

Після того, як фото, зроблені папараці, потрапили в мережу, першою на захист зятя виступила мати принцеси Євгенії Сара Фергюсон. Вона списала знімки на "наслідки роботи".

"Джек, який був на першій шпальті, така порядна людина. Він просто один із моїх найулюбленіших людей. Насправді я кличу його Джеймсом Бондом. Він просто супергерой із моєї книги, і він відмінний батько, приголомшливий чоловік. Так що для того, щоб вони зробили цю історію повністю сфабрикованою, він працює послом в Casamigos, і він робив свою роботу, і тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми прояснили це заради Джека", — заявила вона.

Нагадаємо, компанію на яхті в Італії Джеку склали колишня редакторка журналу та глобальна директорка Casamigos Рейчел Заліс, а також моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелосіні. Пізніше остання пояснила, чому саме вона зняла бікіні перед членом королівської сім'ї.

Відомо, що на початку серпня Джек прилетів на благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором якого виступила компанія Casamigos. Квитки на захід коштували від $ 11 тисяч до $ 35 тисяч, а серед гостей були Кеті Перрі, Джон Ледженд і Гайді Клум.