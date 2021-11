Свадьбы осени 2021. Самые роскошные церемонии бракосочетания сезона

Многие знаменитости отложили свои свадьбы до осени, чтобы избежать летнего зноя — и чтобы ничего не мешало им устроить шикарную церемонию на свежем воздухе.

Этим летом многие знаменитости решили вступить в брак, но с наступлением осени свадебный сезон не закончился. Тем более, что многим персонам категории А пришлось откладывать свои масштабные и тщательно спланированные церемонии из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Так что в 2021-м мы наблюдаем настоящий свадебный бум.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однако пандемия все же наложила отпечаток даже на такое радостное событие, как свадьба. Большинство селебрити отдельно отмечали, что на церемонию допускались только вакцинированные гости, сдавшие ПЦР-тест, а некоторые из них решили организовать скромное мероприятие в кругу семьи, чтобы не подвергать себя и близких опасности.

Так поступил, например, Джеймс Миддлтон, брат Кейт, герцогини Кембриджской. Церемония была настолько закрытой, что до сих пор неизвестно, сколько там было гостей и каким было платье невесты. Журналистам только удалось выяснить, что знаменитая сестра жениха присутствовала на событии вместе со всей семьей.

Скромной была и свадьба японской принцессы Мако, племянницы императора Нарухито. Она вышла замуж за простолюдина, обойдясь гражданской церемонией, и уже улетела в Нью-Йорк. Мако лишилась всех привилегий члена императорской семьи и отказалась от денежной компенсации. И все ради любви.

В кругу семьи сочеталась браком и дочь знаменитого актера Пола Уокера, звезды франшизы "Форсаж". Напомним, Пол погиб в аварии в 2013 году. К алтарю Мидоу Уокер вел друг ее покойного отца — актер Вин Дизель.

Как бы то ни было, одно можно сказать точно: шикарные наряды снова в тренде, как и красивые фотосессии, которыми знаменитости делятся в соцсетях.

Фокус собрал самые роскошные бракосочетания свадебного сезона Осень 2021.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл. Союз звездных детей

Актриса Лили Коллинз, дочь известного музыканта Фила Коллинза и топ-модели Джилл Тэвелман, 4 сентября вышла замуж за режиссера Чарли Макдауэлла, сына британского актера Малкольма Макдауэлла, звезды фильмов "Калигула" и "Заводной апельсин".

[ + – ] Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл Фото: Instagram charliemcdowell

Звездные дети устроили церемонию для близких друзей и семьи в штате Колорадо. Церемонии предшествовала вечеринка в кантри-стиле. А на свадьбу Лили, звезда сериала "Эмили в Париже", выбрала кружевное платье от Ralph Lauren. Традиционной фате невеста предпочла кейп с капюшоном, а фотосессию в фентезийном стиле молодожены устроили среди вековых дубов в лесу.

[ + – ] Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл Фото: Instagram charliemcdowell

Пара познакомилась в 2019 году и с той поры влюбленные были неразлучны. Лили признавалась, что это была любовь с первого взгляда и она твердо решила, что Чарли — ее судьба.

Мария-Анунциата и Астрид Лихтенштейнские. Свадьбы принцесс

Две дочери принца Николауса Фердинанда Лихтенштейнского долго откладывали свои свадьбы, чтобы, наконец, устроить настоящее торжество со всеми атрибутами, присущими европейской аристократии. И хотя принцессы Мария-Анунциата и Астрид, скорей всего, никогда не займут престол Лихтенштейна (ведь их отец, младший брат правящего князя — только 15-й в очереди на престол), обе церемонии получились роскошными и масштабными.

36-летняя Мария-Анунциата официально состояла в браке еще с лета 2021 года. Она и итальянский бизнесмен Эмануэле Мусини поженились в ходе скромной церемонии в Швейцарии. Однако в начале сентября в Вене торжество прошло по правилам. Невеста была в наряде от Valentino с пышными рукавами, ее волосы украшала семейная реликвия – знаменитая Габсбургская диадема, а церковь молодожены покинули в конном экипаже. Среди гостей присутствовали члены аристократических семей Европы.

[ + – ] Мария-Анунциата Лихтенштейнская и Эмануэле Мусини Фото: Instagram royalsofluxembourg

В свою очередь, 34-летняя Астрид для церемонии бракосочетания с американцем Ральфом Уортингтоном, богатым наследником и правнуком основателя Metropolitan Oil, выбрала солнечную Тоскану.

[ + – ] Астрид Лихтенштейнская и Ральф Уортингтон Фото: Instagram royalsofluxembourg

К средневековой церкви в Капальбио 28 сентября Астрид прибыла в карете с лошадьми, ее десятиметровый шлейф несли четверо помощников, а на принадлежность невесты к монаршей семье указывала ее бриллиантовая диадема Кински — еще одно сокровище правителей Лихтенштейна, созданное в позапрошлом веке.

Георгий Романов и Ребекка Беттарини. Исаакиевский собор и двуглавый орел

1 октября в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание, которого здесь давно не видели: первая за 120 лет свадьба представителя династии Романовых в России. Член семьи Романовых – Георгий Романов и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини сочетались браком в Исаакиевском соборе в лучших традициях царских времен.

[ + – ] Георгий Романов и Ребекка Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Пару встречали гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо, на церемонию были приглашены представители королевских семей со всей Европы и российские селебрити, а шлейф невесты украшал вышитый двуглавый орел. Свадьба вышла роскошной, но скандальной. Многих заинтересовало, почему гвардейцы присутствовали на церемонии рядового, по сути, гражданина, и почему его вообще пустили в собор.

[ + – ] Двуглавый орел, вышитый на шлейфе невесты Фото: ТАСС

Кроме этого, сам Георгий Романов, хоть и является наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны, но прочие Романовы его не признают. Прадед Георгия, великий князь Кирилл Владимирович был лишен своим двоюродным братом, императором Николаем II прав на престол после того, как женился на разведенной кузине. А во время февральской революции Кирилл Владимирович и вовсе отказался от всех притязаний, присягнув 1 марта 1917 года на верность революционным властям. Уже в изгнании он объявил себя императором.

В свою очередь, организация "Объединение членов рода Романовых", в которую входят большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский Императорский дом", к которому принадлежит Георгий Романов. Все сложно, но свадьба роскошная все равно.

Габриэлла Таффин де Живанши и Уго де Малльманн. Мода и нефть

Двоюродная внучка основателя модной империи Givenchy Юбера Живанши, ГабриэллаТаффин де Живанши вышла замуж за нефтяного предпринимателя — Уго де Малльманна.

[ + – ] Свадьба Габриэллы Живанши 2021

Знакомство пары было романтичной случайностью, прямо как в романтических фильмах. Габриэлла встретила Уго в день своего переезда в Нью-Йорк. Она случайно попала на вечеринку, куда даже не собиралась приходить, и там их с Уго познакомили общие друзья.

Важно

Свадьбы лета 2021. Самые громкие церемонии бракосочетания сезона

Предложение Уго сделал во время путешествия-сюрприза в Доминиканскую республику, а свадьба прошла на острове Капри в начале октября 2021, после уже ставших традиционными в этом году нескольких переносов и отмен. И конечно, невеста сменила несколько нарядов от семейного бренда.

К алтарю девушку сопровождал отец, а также младшие брат и сестра. Пятилетняя Инес разбрасывала лепестки роз на пути новобрачных, а восьмилетний Луи нес кольца, созданные для церемонии дядей невесты — Джеймсом Таффином де Живанши.

Александр Арно и Жеральдин Гюйо. Венецианская свадьба и Бейонсе в гостях

29-летний сын генерального директора модного концерна Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно, который входит в тройку самых богатых людей планеты, Александр Арно и его возлюбленная Жеральдин Гюйо выбрали для своей октябрьской свадьбы романтичную Венецию.

[ + – ] Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гюйо в Венеции Фото: Tatler

Пусть это была вторая церемония, ведь пара уже поженилась в Париже, но зато ее организовали со всем доступным семье шиком и роскошью. На церемонию в иезуитскую церковь Санта-Мария-Ассунта, расположенную в самом центре квартала Каннареджо, гости прибывали на гондолах.

А для банкета молодожены выбрали отель Cipriani на острове Джудекка. Именно здесь свою свадьбу праздновали Джордж Клуни и Амаль Аламуддин. Гостей привозили на место торжества на катерах и гондолах. В числе приглашенных гостей были замечены певица Бейонсе, креативный директор дома Dior — Мария Грация Кьюри и теннисист Роджер Федерер.

[ + – ] Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault

Жеральдин сменила несколько платьев, но к алтарю пошла в закрытом наряде с воротником-стойкой и пышной юбкой с широким поясом.

Дженнифер Гейтс и Найел Нассар. Платье от Веры Вонг и рок-группа Coldplay

Любимая дочь миллиардера Билла Гейтса выбрала для свадьбы семейное поместье в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. Для банкета в имении специально построили стеклянный павильон, а охапки цветов привозили на грузовиках.

[ + – ] Дженнифер Гейтс и Найел Нассар Фото: Instagram jenniferkgates

У Дженнифер было девять подружек невесты, одетых в зеленые платья. А первый танец с отцом она станцевала под композицию Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight. Развлекала гостей знаменитая рок-группа Coldplay.

Дженнифер и профессиональный наездник Нассар познакомились во время учебы в Стэнфорде, о помолвке влюбленные объявили в прошлом году.

[ + – ] Дженнифер Гейтс с отцом Фото: Daily Mail

Свадьба Дженнифер Гейтс и Найела Нассара стала образцом настоящего американского шика: два платья невесты от лучшего свадебного дизайнера — Веры Вонг, многоярусный торт из лучшей кондитерской и церемония с фотосессией в семейном поместье, надежно охраняемом целой армией телохранителей.

Греческий принц Филиппос и Нина Флор. Королевская роскошь

Крестник принцессы Дианы, греческий принц Филиппос и его возлюбленная Нина Флор, дочь швейцарского миллиардера Томаса Флора, основателя частной авиакомпании VistaJet, устроили свадьбу с королевским размахом. В числе гостей на торжестве присутствовали британская принцесса Беатрис, королева Испании София и другие представители аристократических семей Европы.

[ + – ] Нина Флор с отцом на ступенях Кафедрального собора в Афинах Фото: Getty Images

Религиозную церемонию бракосочетания наследницы миллиардного состояния и принца проводил архиепископ Афинский и всея Греции — Иероним.

[ + – ] Греческий принц Филиппос и Нина Флор Фото: Getty Images

Для венчания принц Филиппос и Нина Флор выбрали кафедральный собор в Афинах, на ступенях которого Нина позировала в своем роскошном наряде от Chanel.

Джакомо Миссони и Сильвия Торассо. Старинная церковь и Аль Бано

Глава модного дома Missoni Джакомо Миссони сделал своей возлюбленной предложение еще в прошлом году, но пара хотела свадьбу мечты, а потому пришлось отложить церемонию до лучших времен.

[ + – ] Джакомо Миссони и Сильвия Торассо Фото: Instagram giacomomissoni

Для церемонии Джакомо Миссони и Сильвия Торассо выбрали старинную церковь в итальянской Апулии, (как мы видим, Италия сейчас популярна в среде селебрити). Гостей и молодоженов порадовал выступлением легенда итальянской эстрады — певец Аль Бано. Банкет организовали на вилле Torre Coccaro в Фазано. Танцы начались с народного гулянья на площади и продолжились под выступление группы Boys 4 Road.

[ + – ] Джакомо Миссони и Сильвия Торассо на свадебном банкете Фото: Instagram giacomomissoni

Невеста дважды меняла наряды, и каждый раз это был новый и оригинальный ансамбль. Так, для церемонии разрезания торта Сильвия Торассо выбрала платье от Missoni и венок из красных перчиков.

Айви Гетти и Тобиас Энгель. Разбитые зеркала и политика

Наследница миллиардного состояния Айви Гетти выросла в богатой семье с мрачным прошлым. Отец Айви и ее мать скончались от передозировки наркотиков. Еще один член семьи был похищен и вернулся глубоко травмированным.

[ + – ] Айви Гетти и Тобиас Энгель Фото: Ivy Getty/Instagram

На свадьбе Айви отдала дань уважения своим предкам. На ее фате были вышиты гитара — в память об отце, который был рок-музыкантом, и орехи — в память о любимой бабушке, которая ее воспитывала, а также, дом в окружении ореховой рощи. Создание, пожалуй, самого экстравагантного платья этого сезона заняло несколько месяцев. Наряд был расшит осколками зеркал, а тиара невесты напоминала головной убор Снежной королевы.

[ + – ] Айви Гетти в своем свадебном платье Фото: Instagram ivygetty

Автором свадебного платья выступил Джон Гальяно, а церемонию бракосочетания в Сан-Франциско провела спикер Палаты представителей США политик Нэнси Пелоси. Фотограф Тобиас Энгель и его возлюбленная Айви позакомились весьма современно – в Zoom. И это, как рассказала девушка, была любовь с первого взгляда.

Пэрис Хилтон и Картер Реум. Трехдневная вечеринка и десять платьев

40-летняя Пэрис подошла к своей первой свадьбе очень серьезно. Она запустила реалити-шоу под названием "Влюбленная Пэрис", устроила церемонию в семейном имении Хилтонов и сменила десять платьев.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Этому предшествовала тщательно отрежиссированная помолвка на пляже, во время которой Пэрис получила кольцо с огромным бриллиантом и признание в вечной любви. На своих свадебных вечеринках Пэрис появлялась в розовом платье из вышитых звездочек и даже в мини-платье в стиле 2000-х.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Картер Реум был немногословен. Он только заявил, что влюблен и готов ради своей избранницы на все. Видимо, так все и было – потому что трехдневное празднование с постоянной сменой нарядов и под постоянным прицелом камер выдержать способны далеко не все.