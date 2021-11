Весілля осені 2021. Найрозкішніші церемонії одруження сезону

Багато знаменитостей відклали свої весілля до осені, щоб уникнути літньої спеки і щоб нічого не заважало їм влаштувати шикарну церемонію на свіжому повітрі.

Цього літа багато знаменитостей вирішили одружитися, але з настанням осені весільний сезон не закінчився. Тим більше, що багатьом персонам категорії А довелося відкладати свої масштабні та ретельно сплановані церемонії через пандемію коронавірусу у 2020 році. Тож у 2021-му ми спостерігаємо справжній весільний бум.

Однак, пандемія все ж таки наклала відбиток навіть на таку радісну подію, як весілля. Більшість селебриті окремо зазначали, що на церемонію допускалися лише вакциновані гості, які здали ПЛР-тест, а деякі з них вирішили організувати скромний захід у колі сім'ї, щоб не наражати себе і близьких на небезпеку.

Так зробив, наприклад, Джеймс Міддлтон, брат Кейт, герцогині Кембриджської. Церемонія була настільки закритою, що досі невідомо, скільки там було гостей і якою була сукня нареченої. Журналістам лише вдалося з'ясувати, що знаменита сестра нареченого була присутня на події разом з усією родиною.

Скромним було і весілля японської принцеси Мако, племінниці імператора Нарухіто. Вона вийшла заміж за простолюдина, обійшовшись цивільною церемонією, і вже відлетіла до Нью-Йорка. Мако втратила всі привілеї члена імператорської сім'ї і відмовилася від грошової компенсації. І все заради кохання.

У родинному колі одружилася і дочка знаменитого актора Пола Вокера, зірки франшизи "Форсаж". Нагадаємо, Пол загинув в аварії у 2013 році. До вівтаря Мідоу Вокер вів друг її покійного батька — актор Він Дізель.

Як би там не було, одне можна сказати точно: розкішні вбрання знову в тренді, як і прекрасні фотосесії, якими знаменитості діляться в соцмережах.

Фокус зібрав найрозкішніші одруження весільного сезону Осінь 2021 року.

Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл. Спілка зіркових дітей

Актриса Лілі Коллінз, дочка відомого музиканта Філа Коллінза та топ-моделі Джилл Тевелман, 4 вересня вийшла заміж за режисера Чарлі Макдавелла, сина британського актора Малкольма Макдавелла, зірки фільмів "Калігула" та "Механічний апельсин".

[ + – ] Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл Фото: Instagram charliemcdowell

Зіркові діти влаштували церемонію для близьких друзів та родини у штаті Колорадо. Церемонії передувала вечірка в кантрі-стилі. А на весілля Лілі, зірка серіалу "Емілі в Парижі", обрала мереживну сукню від Ralph Lauren. Замість традиційної фати наречена віддала перевагу кейпу з капюшоном, а фотосесію у фентезійному стилі молодята влаштували серед вікових дубів у лісі.

[ + – ] Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл Фото: Instagram charliemcdowell

Пара познайомилася у 2019 році і з того часу закохані були нерозлучні. Лілі зізнавалася, що це було кохання з першого погляду і вона твердо вирішила, що Чарлі — її доля.

Марія-Анунціата та Астрід Ліхтенштейнські. Весілля принцес

Дві дочки принца Ніколауса Фердинанда Ліхтенштейнського довго відкладали свої весілля, щоб нарешті влаштувати справжнє свято з усіма атрибутами, властивими європейській аристократії. І хоча принцеси Марія-Анунціата і Астрід, швидше за все, ніколи не займуть престол Ліхтенштейна (адже їхній батько, молодший брат правлячого князя — лише 15-й у черзі на престол), обидві церемонії вийшли розкішними та масштабними.

36-річна Марія-Анунціата офіційно була одружена ще з літа 2021 року. Вона та італійський бізнесмен Емануеле Мусіні одружилися під час скромної церемонії у Швейцарії. Проте на початку вересня у Відні урочистість відбулася за правилами. Наречена була вбраною від Valentino з пишними рукавами, її волосся прикрашала сімейна реліквія – знаменита Габсбурзька діадема, а церкву молодята покинули в кінному екіпажі. Серед гостей були члени аристократичних сімей Європи.

[ + – ] Марія-Анунціата Ліхтенштейнська та Емануеле Мусіні Фото: Instagram royalsofluxembourg

У свою чергу, 34-річна Астрід для церемонії одруження з американцем Ральфом Вортінгтоном, багатим спадкоємцем і правнуком засновника Metropolitan Oil, обрала сонячну Тоскану.

[ + – ] Астрід Ліхтенштейнська та Ральф Вортінгтон Фото: Instagram royalsofluxembourg

До середньовічної церкви в Капальбіо 28 вересня Астрід прибула в кареті з кіньми, її десятиметровий шлейф несли четверо помічників, а на приналежність нареченої до монаршої сім'ї вказувала її діамантова діадема Кінскі — ще один скарб правителів Ліхтенштейну, створений у позаминулому столітті.

Георгій Романов та Ребекка Беттаріні. Ісаакіївський собор та двоголовий орел

1 жовтня у Санкт-Петербурзі відбулося одруження, якого тут давно не бачили: перше за 120 років весілля представника династії Романових у Росії. Член родини Романових – Георгій Романов та дочка італійського дипломата Ребекка Беттаріні одружилися в Ісаакіївському соборі у кращих традиціях царських часів.

[ + – ] Георгій Романов та Ребекка Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Пару зустрічали гвардійці Преображенського полку з шаблями наголо, на церемонію були запрошені представники королівських сімей з усієї Європи та російські селебріті, а шлейф нареченої прикрашав вишитий двоголовий орел. Весілля вийшло розкішним, але скандальним. Багатьох зацікавило, чому гвардійці були присутні на церемонії пересічного громадянина і чому його взагалі пустили в собор.

[ + – ] Двоголовий орел, вишитий на шлейфі нареченої Фото: ТАСС

Окрім цього, сам Георгій Романов, хоч і є спадкоємцем глави Російського імператорського будинку великої княгині Марії Володимирівни, та інші Романови його не визнають. Прадід Георгія, великий князь Кирило Володимирович, був позбавлений своїм двоюрідним братом, імператором Миколою II, прав на престол після того, як одружився з розведеною кузиною. А під час лютневої революції Кирило Володимирович взагалі відмовився від усіх домагань, присягнувши 1 березня 1917 року на вірність революційній владі. Вже у вигнанні він оголосив себе імператором.

У свою чергу організація "Об'єднання членів роду Романових", до якої входять більшість нащадків імператорського прізвища, не визнає "Російський Імператорський дім", до якого належить Георгій Романов. Усе складно, але весілля розкішне все одно.

Габріелла Тафін де Живанші і Уго де Малльманн. Мода та нафта

Двоюрідна онука засновника модної імперії Givenchy Юбера Живанші, Габріелла Таффін де Живанші вийшла заміж за нафтового підприємця Уго де Малльманна.

[ + – ] Весілля Габріелли Живанші 2021

Знайомство пари було романтичною випадковістю, як у романтичних фільмах. Габріелла зустріла Уго в день свого переїзду до Нью-Йорка. Вона випадково потрапила на вечірку, куди навіть не збиралася приходити, і там їх із Уго познайомили спільні друзі.

Пропозицію Уго зробив під час подорожі-сюрпризу до Домініканської республіки, а весілля пройшло на острові Капрі на початку жовтня 2021 року, після кількох перенесень і скасування, що вже стали традиційними цього року. І звісно, наречена змінила кілька нарядів від сімейного бренду.

До вівтаря дівчину супроводжував батько, а також молодші брат та сестра. П'ятирічна Інес розкидала пелюстки троянд на шляху наречених, а восьмирічний Луї ніс каблучки, створені для церемонії дядьком нареченої — Джеймсом Таффіном де Живанші.

Александр Арно та Жеральдін Гюйо. Венеційське весілля та Бейонсе в гостях

29-річний син генерального директора модного концерну Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно, який входить до трійки найбагатших людей планети, Александр Арно та його кохана Жеральдін Гюйо обрали для свого жовтневого весілля романтичну Венецію.

[ + – ] Весілля Александра Арно та Жеральдін Гюйо у Венеції Фото: Tatler

Нехай це була друга церемонія, адже пара вже одружилася в Парижі, але її організували з усім доступним сім'ї шиком і розкішшю. На церемонію до єзуїтської церкви Санта-Марія-Ассунта, розташованої в самому центрі кварталу Каннареджо, гості прибували на гондолах.

А для бенкету молодята вибрали готель Cipriani на острові Джудекка. Саме тут своє весілля святкували Джордж Клуні та Амаль Аламуддін. Гостей привозили на місце урочистостей на катерах та гондолах. Серед запрошених гостей були помічені співачка Бейонсе, креативний директор будинку Dior — Марія Грація К'юрі та тенісист Роджер Федерер.

[ + – ] Весілля Александра Арно та Жеральдін Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault

Жеральдін змінила кілька суконь, але до вівтаря пішла в закритому вбранні з коміром-стійкою та пишною спідницею з широким поясом.

Дженніфер Гейтс і Наєл Нассар. Сукня від Вери Вонг та рок-гурт Coldplay

Улюблена дочка мільярдера Білла Гейтса обрала для весілля сімейний маєток у Північному Салемі, штат Нью-Йорк. Для банкету в маєтку спеціально збудували скляний павільйон, а оберемки квітів привозили на вантажівках.

[ + – ] Дженніфер Гейтс та Наєл Нассар Фото: Instagram jenniferkgates

Дженніфер мала дев'ять подружок нареченої, одягнених у зелені сукні. А перший танець із батьком вона станцювала під композицію Елтона Джона Can You Feel The Love Tonight. Розважав гостей знаменитий рок-гурт Coldplay.

Дженніфер і професійний вершник Нассар познайомилися під час навчання в Стенфорді, про заручини закохані оголосили минулого року.

[ + – ] Дженніфер Гейтс з батьком Фото: Daily Mail

Весілля Дженніфер Гейтс і Наєла Нассара стало взірцем справжнього американського шику: дві сукні нареченої від найкращого весільного дизайнера — Вери Вонг, багатоярусний торт із кращої кондитерської та церемонія з фотосесією в сімейному маєтку, що надійно охороняється цілою армією охоронців.

Грецький принц Філіппос та Ніна Флор. Королівська розкіш

Хрещеник принцеси Діани, грецький принц Філіппос та його кохана Ніна Флор, дочка швейцарського мільярдера Томаса Флора, засновника приватної авіакомпанії VistaJet, влаштували весілля з королівським розмахом. Серед гостей на урочистості були британська принцеса Беатріс, королева Іспанії Софія та інші представники аристократичних сімей Європи.

[ + – ] Ніна Флор з батьком на сходах Кафедрального собору в Афінах Фото: Getty Images

Релігійну церемонію одруження спадкоємиці мільярдного статку та принца проводив архієпископ Афінський та всієї Греції — Ієронім.

[ + – ] Грецький принц Філіппос та Ніна Флор Фото: Getty Images

Для вінчання принц Філіппос та Ніна Флор обрали кафедральний собор в Афінах, на сходах якого Ніна позувала у своєму розкішному вбранні від Chanel.

Джакомо Міссоні та Сільвія Торассо. Старовинна церква та Аль Бано

Глава модного будинку Missoni Джакомо Міссоні зробив своїй коханій пропозицію ще торік, але пара хотіла весілля мрії, тому довелося відкласти церемонію до найкращих часів.

[ + – ] Джакомо Міссоні та Сільвія Торассо Фото: Instagram giacomomissoni

Для церемонії Джакомо Міссоні та Сільвія Торассо обрали старовинну церкву в італійській Апулії (як ми бачимо, Італія зараз популярна серед селебріті). Гостей та молодят порадував виступом легенда італійської естради — співак Аль Бано. Банкет організували на віллі Torre Coccaro у Фазано. Танці почалися з народного гуляння на площі та продовжилися під виступ гурту Boys 4 Road.

[ + – ] Джакомо Міссоні та Сільвія Торассо на весільному бенкеті Фото: Instagram giacomomissoni

Наречена двічі змінювала вбрання, і щоразу це був новий та оригінальний ансамбль. Так, для церемонії розрізання торта Сільвія Торассо обрала сукню від Missoni та вінок із червоних перчиків.

Айві Гетті та Тобіас Енгель. Розбиті дзеркала та політика

Спадкоємиця мільярдного статку Айві Гетті виросла в багатій родині з похмурим минулим. Батько Айві та її мати померли від передозування наркотиків. Ще один член сім'ї був викрадений та повернувся глибоко травмованим.

[ + – ] Айві Гетті та Тобіас Енгель Фото: Ivy Getty/Instagram

На весіллі Айві віддала шану своїм предкам. На її фаті були вишиті гітара — на згадку про батька, який був рок-музикантом, та горіхи — на згадку про улюблену бабусю, яка її виховувала, а також будинок в оточенні горіхового гаю. Створення, мабуть, найекстравагантнішої сукні цього сезону зайняло кілька місяців. Вбрання було розшите осколками дзеркал, а тіара нареченої нагадувала головний убір Снігової королеви.

[ + – ] Айві Гетті у своїй весільній сукні Фото: Instagram ivygetty

Автором весільної сукні став Джон Гальяно, а церемонію одруження в Сан-Франциско провела речниця Палати представників США політикиня Ненсі Пелосі. Фотограф Тобіас Енгель та його кохана Айві познайомилися досить сучасно – у Zoom. І це, як розповіла дівчина, було кохання з першого погляду.

Періс Гілтон та Картер Реум. Триденна вечірка та десять суконь

40-річна Періс підійшла до свого першого весілля дуже серйозно. Вона запустила реаліті-шоу під назвою "Закохана Періс", влаштувала церемонію в сімейному маєтку Гілтонів та змінила десять суконь.

[ + – ] Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Цьому передували ретельно відрежисовані заручини на пляжі, під час яких Періс отримала каблучку з величезним діамантом і зізнання у вічному коханні. На своїх весільних вечірках Періс з'являлася у рожевій сукні з вишитих зірочок і навіть у міні-сукні у стилі 2000-х.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Картер Реум був небагатослівний. Він тільки заявив, що закоханий і готовий заради своєї обраниці на все. Мабуть, так все й було – тому що триденне святкування із постійною зміною вбрання та під постійним прицілом камер витримати здатні далеко не всі.