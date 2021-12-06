Модель plus-size Эшли Грэм выложила новое откровенное фото

Сейчас модель беременна вторым ребенком

34-летняя американская модель в категории plus-size Эшли Грэм является одной из самых оплачиваемых моделей в мире. Накануне знаменитость поделилась откровенным фото, на котором можно рассмотреть ее интересное состояние. Ведь в июле 2021 года стало известно, что она с мужем Джастином Эрвином ждет ребенка.

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Стоит напомнить, что Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в церкви и поженились в 2010 году. В январе 2020 года у них родился сын Исаак. Сейчас они ждут второго ребенка.

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В который раз Эшли Грэм продемонстрировала красоту тела каждой женщины на планете, особенно беременной. "Джастин говорит, что мои растяжки как дерево жизни", — прокомментировала Эшли свое новое фото. Отметим, что на фото нет даже малейшей обработки, Эшли позирует без макияжа и полностью обнажена.

Отметим, что в свое время plus-size модель попыталась похудеть, сбросив 10 килограммов, однако ее сразу раскритиковали за такое решение, ведь так она потеряла бы свою уникальность. Несмотря на пышные формы, Эшли говорит, что регулярно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания. По оценкам журнала Forbes, в 2017 году прибыль модели составила более $5,5 млн.

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За Эшли Грэм наблюдают более 15 миллионов подписчиков со всего мира, ведь ее позиция продвигать красоту каждого тела и даже недостатков привлекает людей.

Ранее мы сообщали, что Эшли Грэм показала свою фигуру со складками и целлюлитом без фотообработки. В очередной раз призвав женщин любить свое тело таким, какое оно есть.

Напомним, летом 2021 года Эшли Грэм делилась с подписчиками обнаженными фото с призывами воспринимать себя и свои лишние килограммы.