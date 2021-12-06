Модель plus-size Ешлі Грем виклала нове відверте фото

Наразі модель вагітна другою дитиною

34-річна американська модель у категорії plus-size Ешлі Грем є однією з найбільш оплачуваних моделей у світі. Напередодні знаменитість поділилася відвертим фото, на якому можна роздивитися її цікавий стан. Адже в липні 2021 року стало відомо, що вона з чоловіком Джастіном Ервіном чекає на дитину.

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Варто нагадати, що Ешлі Грем і Джастін Ервін познайомилися в церкві та одружилися у 2010 році. У січні 2020-го в них народився син Ісаак. Наразі ж вони чекають на другу дитину.

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Вкотре Ешлі Грем продемонструвала красу тіла кожної жінки на планеті, особливо вагітної. "Джастін каже, що мої розтяжки як дерево життя", — прокоментувала Ешлі своє нове фото. Зазначимо, що на фото немає навіть найменшої обробки, Ешлі позує без макіяжу та повністю оголена.

Зазначимо, що свого часу plus-size модель спробувала схуднути, скинувши 10 кілограмів, проте її одразу розкритикували за таке рішення, адже так вона втратила б свою унікальність. Попри пишні форми, Ешлі говорить, що регулярно займається спортом і дотримується режиму правильного харчування. За оцінками журналу Forbes, у 2017 році прибуток моделі становив понад $5,5 млн.

[ + – ] Ешлі Грем часто викладає в соцмережі доволі відверті та оголені фото

За Ешлі Грем спостерігають понад 15 мільйонів підписників з усього світу, адже її позиція просувати красу кожного тіла і навіть недоліків приваблює людей.

Раніше ми повідомляли, що Ешлі Грем показала свою фігуру зі складками та целюлітом без фотооброблення. Вчергове закликавши жінок любити своє тіло таким, яким воно є.

Нагадаємо, влітку 2021 року Ешлі Грем ділилася з підписниками оголеними фото із закликами сприймати себе та своїм зайві кілограми.