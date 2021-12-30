Беременная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии (фото)

Рlus-size модель не в первый раз обнажается перед камерами, демонстрируя любовь к своему телу.

Накануне беременная двойней 34-летняя американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась в соцсетях кадрами из новой фотосессии. Снимки порадовали подписчиков звезды, ведь она не в первый раз обнажается на камеру, демонстрируя все совершенства интересного состояния женщины.

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На фото Эшли Грэм позирует топлесс, прикрывая руками свою пышную грудь. Отметим, что на животе модели нарисованы два младенца, что говорит о том, что знаменитость беременна двойней. И уже в начале 2022 года она родит двух мальчиков.

[ + – ] Беременная Эшли Грэм в очередной раз обнажается на камеру и демонстрирует любовь к своему телу.

В подписи к фото Эшли Грэм поблагодарила фотографа и человека, который занимался интересным артом на животе.

Отметим, что Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в церкви и поженились в 2010 году. На данный момент супруги уже воспитывают сына Айзека, родившегося в январе 2020 года, и ждут рождения двойнят.

Напомним, что о беременности Эшли Грэм стало известно в июле 2021 года, однако о том, что супруги ждут именно близнецов, они объявили в сентябре 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что Эшли Грэм показала свои растяжки на ногах и несовершенства тела, чем призвала всех женщин любить каждый миллиметр своего тела и даже его недостатки.