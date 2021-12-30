Беременная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии (фото)
Рlus-size модель не в первый раз обнажается перед камерами, демонстрируя любовь к своему телу.
Накануне беременная двойней 34-летняя американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась в соцсетях кадрами из новой фотосессии. Снимки порадовали подписчиков звезды, ведь она не в первый раз обнажается на камеру, демонстрируя все совершенства интересного состояния женщины.
На фото Эшли Грэм позирует топлесс, прикрывая руками свою пышную грудь. Отметим, что на животе модели нарисованы два младенца, что говорит о том, что знаменитость беременна двойней. И уже в начале 2022 года она родит двух мальчиков.
В подписи к фото Эшли Грэм поблагодарила фотографа и человека, который занимался интересным артом на животе.
Отметим, что Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в церкви и поженились в 2010 году. На данный момент супруги уже воспитывают сына Айзека, родившегося в январе 2020 года, и ждут рождения двойнят.
Напомним, что о беременности Эшли Грэм стало известно в июле 2021 года, однако о том, что супруги ждут именно близнецов, они объявили в сентябре 2021 года.
Ранее Фокус сообщал, что Эшли Грэм показала свои растяжки на ногах и несовершенства тела, чем призвала всех женщин любить каждый миллиметр своего тела и даже его недостатки.