Вагітна Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії (фото)
Рlus-size модель не вперше оголюється перед камерами, демонструючи любов до свого тіла.
Напередодні вагітна двійнею, 34-річна американська plus-size модель Ешлі Грем поділилася в соцмережах кадрами з нової фотосесії. Знімки вразили підписників зірки, адже вона вкотре оголюється на камеру, демонструючи всі досконалості цікавого стану жінки.
На фото Ешлі Грем позує топлес, прикриваючи руками свої пишні груди. Зазначимо, що на животі моделі намальовані два немовлята, що свідчить про те, що жінка вагітна двійнею. І вже на початку 2022 року вона народить двох хлопчиків.
У підписі до фото Ешлі Грем подякувати фотографу та людині, яка займалася артом на животі.
Зазначимо, що Ешлі Грем і Джастін Ервін познайомилися в церкві та одружилися у 2010 році. Наразі подружжя виховує сина Айзека, який народився в січні 2020 року, і чекає на народження двійнят.
Нагадаємо, що про вагітність Ешлі Грем стало відомо в липні 2021 року, однак про те, що подружжя чекає саме на близнюків, вони оголосили у вересні 2021 року.
Раніше Фокус повідомляв, що Ешлі Грем показала свої розтяжки на ногах та недосконалості тіла і закликала всіх жінок любити кожен міліметр свого тіла і навіть його недоліки.