Вагітна Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії (фото)

Рlus-size модель не вперше оголюється перед камерами, демонструючи любов до свого тіла.

Напередодні вагітна двійнею, 34-річна американська plus-size модель Ешлі Грем поділилася в соцмережах кадрами з нової фотосесії. Знімки вразили підписників зірки, адже вона вкотре оголюється на камеру, демонструючи всі досконалості цікавого стану жінки.

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На фото Ешлі Грем позує топлес, прикриваючи руками свої пишні груди. Зазначимо, що на животі моделі намальовані два немовлята, що свідчить про те, що жінка вагітна двійнею. І вже на початку 2022 року вона народить двох хлопчиків.

[ + – ] Вагітна Ешлі Грем вчергове оголюється на камеру та демонструє любов до свого тіла.

У підписі до фото Ешлі Грем подякувати фотографу та людині, яка займалася артом на животі.

Зазначимо, що Ешлі Грем і Джастін Ервін познайомилися в церкві та одружилися у 2010 році. Наразі подружжя виховує сина Айзека, який народився в січні 2020 року, і чекає на народження двійнят.

Нагадаємо, що про вагітність Ешлі Грем стало відомо в липні 2021 року, однак про те, що подружжя чекає саме на близнюків, вони оголосили у вересні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Ешлі Грем показала свої розтяжки на ногах та недосконалості тіла і закликала всіх жінок любити кожен міліметр свого тіла і навіть його недоліки.