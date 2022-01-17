Кэти Перри и Орландо Блум организовали ужин для друзей в Голливуде
Звездные супруги продолжают праздновать 45-летие Орландо Блума.
Накануне певица Кэти Перри и ее партнер, актер Орландо Блум собрали друзей на празднование 45-го дня рождения последнего. Об этом пишет Daily Mail. Событие произошло в итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде.
Певица была на празднике в сером платье-миде с длинными рукавами. В качестве аксессуаров Кэти выбрала массивные серьги. А волосы собрала на затылке. Именинник выбрал для выхода в свет базовую бежевую футболку, джинсы и коричневую рубашку. Дополнил актер свой образ синим шарфом.
Следует отметить, что 37-летняя певица вместе со своим возлюбленным, Орландо Блумом стали родителями летом 2020 года. Это первый ребенок для Кэти, однако у Орландо есть 11-летний сын от союза с Мирандой Кэрр.
Напомним, Кэти Перри поделилась фото топлес в соцсети. Поклонники звезды засыпали ее одобрительными комментариями и рады "возвращению" такого контента.
Ранее Фокус писал об особом поздравлении Орландо Блума на 45-летие от его возлюбленной Кэти Перри. Певица поделилась архивными фото и видео их совместной жизни. Также британский киноактер признавался, что ему не хватает секса с Кэти Перри после рождения ребенка в 2020 году.