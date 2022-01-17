Кеті Перрі та Орландо Блум організували вечерю для друзів у Голлівуді

Зіркове подружжя продовжує святкувати 45-річчя Орландо Блума.

Напередодні співачка Кеті Перрі та її коханий, актор Орландо Блум зібрали друзів на святкування 45-го дня народження останнього. Про це пише Daily Mail. Подія відбулася в італійському ресторані Mother Wolf у Голлівуді.

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[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум у ресторані.

Співачка була в сірій сукні-міді з довгими рукавами. Як аксесуари Кеті обрала масивні сережки. А волосся зібрала ззаду. Іменинник обрав для виходу у світ базову бежеву футболку, джинси та коричневу сорочку. Доповнив актор свій образ синім шарфом.

Варто зазначити, що 37-річна співачка разом зі своїм коханим Орландо Блумом стали батьками влітку 2020-го року. Це перша дитина для Кеті, проте в Орландо є 11-річний син від союзу з Мірандою Керр.

Нагадаємо, Кеті Перрі поділилася фото топлес у соцмережі. Прихильники зірки засипали її схвальними коментарями та раді "поверненню" такого контенту.

Раніше Фокус писав про особливе привітання Орландо Блума на 45-річчя від його коханої Кеті Перрі. Співачка поділилася архівними фото та відео їхнього спільного життя. Також британський кіноактор зізнавався, що йому не вистачає сексу з Кеті Перрі після народження дитини у 2020-му роціі.