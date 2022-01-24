Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию

Жена принца Уильяма, не исключено, станет первой женщиной-полковником за всю 366-летнюю историю полка.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, одна из самых влиятельных фигур британской королевской семьи, может очень скоро ко множеству своих обязанностей в виде патронажа над больницами, музеями, школами, добавить еще одну высокую должность. Не исключено, что Кейт Миддлтон возглавит королевский гренадерский полк, которым ранее руководил принц Эндрю, лишенный воинских титулов в связи с секс-скандалом, сообщает The Times.

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Решение о замене герцога Йоркского ожидается в ближайшие несколько дней, и источники в гренадерской гвардии считают, что жена принца Уильяма может стать идеальным выбором для продвижения полка вперед, поскольку считают ее человеком, очень преданным делу, которым она занимается.

По словам высокопоставленных инсайдеров в полку, Кейт, которая стала бы первой женщиной-полковником за всю 366-летнюю историю полка, – лучшая кандидатура, и об этом говорят опросы, проведенные среди гвардейцев королевы.

"Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась и вела себя, кажется, она никогда не ошибается. Все, за что она взялась, она действительно берет на себя, а нам нужен кто-то, кто действительно будет с нами заниматься", – подчеркнул источник издания.

Гренадерская гвардия (The Grenadier Guards) — пехотный полк британской армии. Это самый старший полк Гвардейской дивизии и, как таковой, является самым старшим полком пехоты. Солдат в гвардейские полки отбирали очень строго, это были лучшие части. Королевская гвардия входит в состав Британской Армии, и, наравне с другими, выполняют боевые задания, правда, переодевшись в стандартную форму — камуфляж.

[ + – ] Гренадерская гвардия Фото: Getty Images

Принц Эндрю стал главнокомандующим гренадерской гвардии в 2017 году, унаследовав эту должность от герцога Эдинбургского. Решение о том, чтобы лишить его этой должности, было принято вместе с королевской семьей, которая, как говорят, "разъярена" из-за герцога Йорского, навлекшего на семью дурную славу из-за обвинений и суда по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Королева вынуждена была пойти на этот шаг также и из-за растущего давления. Она получила письмо, подписанное более чем 150 ветеранами ВМС, Королевских ВВС и армии, с просьбой лишить принца Эндрю его военных должностей.

"С одобрения и согласия королевы военные связи и королевское покровительство герцога Йоркского были возвращены королеве. Он по-прежнему не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищает это дело как частное лицо", – говорится в заявлении Букингемского дворца. При этом Эндрю останется принцем и герцогом и сохранит свое девятое место в линии престолонаследия

Судья Нью-Йорка Льюис Каплан постановил, что принц Эндрю должен предстать перед гражданским судом по обвинению в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, когда ей было 17 лет. Он категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Музей подкидышей в Лондоне, патроном которого является герцогиня Кембриджская.