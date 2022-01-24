Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію

Дружина принца Вільяма, ймовірно, стане першою жінкою-полковником за всю 366-річну історію полку.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, одна з найвпливовіших постатей британської королівської сім'ї, може дуже скоро до багатьох своїх обов'язків у вигляді патронажу над лікарнями, музеями, школами додати ще одну високу посаду. Не заперечують, що Кейт Міддлтон очолить королівський гренадерський полк, яким раніше керував принц Ендрю, позбавлений військових титулів у зв'язку із секс-скандалом, повідомляє The Times.

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Рішення про заміну герцога Йоркського очікується протягом найближчих кількох днів, і джерела в гренадерській гвардії вважають, що дружина принца Вільяма може стати ідеальним вибором для просування полку вперед, оскільки вважають її людиною, дуже відданою справі, якою вона займається.

За словами високопоставлених інсайдерів у полку, Кейт, яка стала б першою жінкою-полковником за всю 366-річну історію полку — найкраща кандидатура, і про це говорять опитування, проведені серед гвардійців королеви.

"Ми всі захоплюємося тим, як вона пристосувалася і поводилася, здається, вона ніколи не помиляється. Усе, за що вона взялася, вона дійсно бере на себе, а нам потрібен хтось, хто справді буде з нами займатися", — наголосило джерело видання.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Гренадерська гвардія (The Grenadier Guards) — піхотний полк британської армії. Це найстарший полк Гвардійської дивізії і, як такий, є найстаршим полком піхоти. Солдат у гвардійські полки відбирали дуже суворо, це були найкращі частини. Королівська гвардія входить до складу Британської Армії, і нарівні з іншими виконують бойові завдання, щоправда, переодягнувшись у стандартну форму — камуфляж.

Принц Ендрю став головнокомандувачем гренадерської гвардії у 2017 році, успадкувавши цю посаду від герцога Единбурзького. Рішення про те, щоб позбавити його цієї посади, було ухвалено разом із королівською сім'єю, яка, як то кажуть, "розлючена" через герцога Йорського, що накликав на сім'ю погану славу через звинувачення і суд у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Королева змушена була піти на цей крок також через підвищений тиск. Вона отримала лист, підписаний більш ніж 150 ветеранами ВМС, Королівських ВПС та армії з проханням позбавити принца Ендрю його військових посад.

"Зі схвалення і згоди королеви військові зв'язки і королівське заступництво герцога Йоркського були повернуті королеві. Він, як і раніше, не братиме на себе жодних громадських обов'язків і захищає цю справу як приватна особа", — йдеться у заяві Букінгемського палацу. При цьому Ендрю залишиться принцом і герцогом і збереже своє дев'яте місце в лінії престолонаслідування

Суддя Нью-Йорка Льюїс Каплан ухвалив, що принц Ендрю має постати перед цивільним судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, коли їй було 17 років. Він категорично заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Музей підкидьків у Лондоні, патроном якого є герцогиня Кембриджська.