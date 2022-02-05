Нина Добрев выходит замуж

Влюбленные встречаются около двух лет.

33-летняя канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев вскоре выйдет замуж. Об этом сообщает Page Six.

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Избранником звезды "Дневников вампиров" стал 35-летний американский сноубордист и трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт. Они встречаются около двух лет.

Как известно, возлюбленный актрисы сделает ей предложение сразу после Олимпиады 2022, которая 4 февраля началась в столице Китая и продлится до 20 февраля. На соревнованиях запретили секс и вечеринки.

[ + – ] Нина и Шон вместе с февраля 2020 года.

"Они уже поняли, что отлично подходят друг другу. Да, они сосредоточены на своих карьерах, но сейчас практически любую свободную минуту проводят вместе", — признался источник издания.

Отметим, что о романтических отношениях Нины и Шона стали говорить еще в начале 2020 года. Тогда же они и подтвердили свой роман, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Ранее Фокус писал об особенностях момента предложения 22-летнего Бруклина Бекхэма своей возлюбленной Николе Пельтц. Их свадьба состоится 9 апреля 2022 года.

Также звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт активно готовится к свадьбе со своей невестой, сценаристкой Дилан Майер. Церемония может состояться в любой выходной 2022 года, ведь актриса любит спонтанные решения.