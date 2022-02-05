Ніна Добрев виходить заміж

Закохані разом близько двох років.

33-річна канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев незабаром вийде заміж. Про це повідомляє Page Six.

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Обранцем зірки "Щоденників вампірів" став 35-річний американський сноубордист та трикратний олімпійський чемпіон Шон Вайт. Вони зустрічаються близько двох років.

Як відомо, коханий акторки зробить їй пропозицію одразу після Олімпіади 2022, яка 4 лютого розпочалася в столиці Китаю і продовжиться до 20 лютого. На цьогорічних змаганнях заборонили секс та вечірки.

[ + – ] Ніна та Шон разом з лютого 2020-го.

"Вони вже зрозуміли, що чудово підходять одне одному. Так, вони зосереджені на своїх кар'єрах, але зараз практично будь-яку вільну хвилину проводять разом", — зізналося джерело видання.

Зазначимо, що про романтичні стосунки Ніни та Шона почали говорити ще на початку 2020 року. Тоді ж вони і підтвердили свій роман, опублікувавши спільне фото в соцмережах.

Раніше Фокус писав про особливості моменту пропозиції 22-річного Брукліна Бекхема своїх коханій Ніколі Пельц. Їхнє весілля відбудеться 9 квітня 2022 року.

Також зірка фільму "Сутінки" Крістен Стюарт активно готується до весілля зі своєю нареченою, сценаристкою Ділан Маєр. Церемонія може відбутися в будь-який вихідний 2022-го, адже акторка любить спонтанні рішення.