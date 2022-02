В рейтинг завидных невест Украины попали дочери Порошенко: что о них известно

Девушки живут и получают образование в Лондоне. Наследницы Петра Порошенко не ведут активную жизнь в социальных сетях.

Дочки пятого президента Украины Петра Порошенко, 22-летние двойняшки Евгения и Александра, живут в Лондоне и там получают высшее образование. Несмотря на переезд, их популярность в Украине остается на высоком уровне и теперь девушки — завидные невесты. Об этом редакция Фокуса рассказала в Рейтинге завидных женихов и невест Украины-2022.

Евгения и Александра Порошенко не только дочери бывшего президента, но и наследницы его капитала. Еще в 2018 году девушки переехали в Англию, где обе получают высшее образование: Александра получает экономическую специальность в University College London, а Евгения — обучается на специальности "анимация" в University of the Arts in London.

"Мы поддержали их в этом решении, чтобы дать возможность получить профессию на общих условиях и без привилегий, что они дети президента", — еще тогда прокомментировала Марина Порошенко.

Девушки не ведут публичную жизнь и даже в Instagram-профилях родителей их фотографии — большая редкость. Кстати, в 2021 году в рейтинге Фокуса "100 самых богатых Украинцев" Петр Порошенко занимал 7 позицию. Его состояние на тот момент составило 1,53 млрд долларов.

