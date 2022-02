До рейтингу бажаних наречених України потрапили доньки Порошенка: що про них відомо

Дівчата живуть і здобувають освіту в Лондоні. Спадкоємиці Петра Порошенка не ведуть активне життя в соціальних мережах.

Доньки п'ятого президента України Петра Порошенка, 22-річні двійнята Євгенія й Олександра, живуть у Лондоні й там здобувають вищу освіту. Незважаючи на переїзд, їхня популярність в Україні залишається на високому рівні, і тепер дівчата — бажані наречені. Про це редакція Фокусу розповіла в Рейтингу бажаних наречених України-2022.

Євгенія й Олександра Порошенко не лише доньки колишнього президента, а й спадкоємиці його капіталу. Ще у 2018 році дівчата переїхали до Англії, де обидві здобувають вищу освіту: Олександра отримує економічну спеціальність у University College London, а Євгенія — навчається на спеціальності "анімація" у University of the Arts in London.

"Ми підтримали їх у цьому рішенні, щоб дати можливість здобути професію на загальних умовах і без привілеїв, що вони діти президента", — ще тоді прокоментувала Марина Порошенко.

Дівчата не ведуть публічне життя, і навіть в Instagram-профілях батьків їхні фотографії – велика рідкість. До речі, у 2021 році в рейтингу Фокусу "100 найбагатших українців" Петро Порошенко займав 7 позицію. Його статки на той момент склали 1,53 млрд доларів.

