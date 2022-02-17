Карди Би отправилась на свидание с мужем в откровенном блестящем наряде

Карди Би и рэпер Offset состоят в официальном браке с 2017 года.

29-летняя американская рэперша Карди Би и ее муж, музыкант Offset отправились на вечеринку после Супербоула, организованную рэпером Drake. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для выхода в свет артистка выбрала нежно-розовый костюм, состоявший из мини-юбки и откровенного топа. В качестве аксессуаров Карди Би выбрала массивные браслеты, белую сумочку и колье с символом "Playboy", поскольку в 2021 году рэперша стала креативным директором "взрослого" журнала.

[ + – ] Карди Би с мужем Offset

Отметим, что Карди Би и Offset поженились в 2017 году и воспитывают двоих детей, один из которых родился осенью 2021 года.

Ранее Фокус писал о скандале в Сети, разгоревшемся между артисткой Карди Би и блогершей, распространявшей в Интернете ложную информацию об рэперше, в частности о том, что Карди Би — проститутка и у нее есть венерические заболевания.

Знаменитость даже думала о суициде из-за этой волны клеветы. Однако недавно суд признал правоту Карди и блогерша должна отдать более миллиона долларов для пострадавшей.

Напомним, Карди Би продемонстрировала идеальные семейные образы с трехлетней дочерью Калчер.