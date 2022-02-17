Карді Бі відправилась на побачення з чоловіком у відвертому та блискучому образі

Карді Бі та репер Offset перебувають в офіційному шлюбі з 2017 року.

29-річна американська реперка Карді Бі та її чоловік, музикант Offset відправились на вечірку після Суперболу, яку організував репер Drake. Про це повідомляє Daily Mail.

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Для виходу у світ артистка обрала ніжно-рожевий костюм, що складався з мініспідниці та відвертого топу. Як аксесуари Карді Бі обрала масивні браслети, білу сумочку та кольє із символом Playboy, оскільки у 2021 році реперка стала креативним директором "дорослого" журналу.

[ + – ] Карді Бі з чоловіком Offset

Зазначимо, що Карді Бі та Offset одружилися у 2017 році та виховують двох дітей, один з яких народився восени 2021 року.

Раніше Фокус писав про скандал у мережі, що розгорівся між реперкою Карді Бі та блогеркою, яка поширювала в інтернеті неправдиву інформацію про артистку, зокрема про те, що Карді Бі — проститутка та має венеричні захворювання.

Реперка навіть думала про суїцид через цю хвилю наклепу. Проте нещодавно суд визнав правоту Карді і блогерка повинна віддати понад мільйон доларів для постраждалої.

Нагадаємо, Карді Бі продемонструвала ідеальні сімейні образи з трирічною донькою Калчер.