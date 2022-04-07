Ким Кардашьян устроила фотосессию в "невидимых" джинсах стоимостью свыше $6400

Похоже, рваные джинсы будут очень модными в этом сезоне.

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Королева Instagram с почти 299 млн подписчиков, бизнес-вумен, миллиардерша и многодетная мать Ким Кардашьян в очередной раз продемонстрировала фолловерам, что может позволить себе только самое лучшее. Она поделилась в соцсети снимками, где позирует в джинсах стоимостью свыше $6400.

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На Ким – полностью порванные джинсы на шнуровке от Ludovic de Saint Sernin. Они имеют горизонтальные разрывы, которые идут практически от паха и до самых каблуков.

Комментарии не заставили себя ждать.

"Я не уверен, упоминал ли кто-нибудь об этом, но у тебя, похоже, небольшая дырка в джинсах", — пошутил один из фанатов Кардашьян. Людям также интересно, каково было надевать их, учитывая весьма своеобразную структуру.

Издание Page Six Style получило информацию от лейбла, что такие джинсы стоят $6443. Впервые они были показаны в рамках показа французского дизайнера весной 2022 года, спонсируемого Pornhub.

Образ Ким дополнила глянцевым корсетом из крокодиловой кожи от No Sesso. В скандальном наряде этого бренда, прозванном "платьем на одну грудь" появилась на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards 2022 бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс.

Похоже, рваные джинсы будут хитом этого сезона. Ранее в покромсанных джинсах появилась Мадонна. Правда, 63-летняя артистка выбрала модель поскромнее.

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон планируют впервые официально выйти на публику как пара. Это произойдет во время ежегодного бала Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал о том, как выглядит дом Ким Кардашьян внутри. В его интерьере соблюдены принципы минимализма и светлые тона.