Кім Кардаш'ян влаштувала фотосесію в "невидимих" джинсах вартістю понад $6400

Схоже, рвані джинси будуть дуже модними цього сезону.

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Королева Instagram із майже 299 млн підписників, бізнес-вумен, мільярдерка та багатодітна мати Кім Кардаш'ян вкотре продемонструвала фоловерам, що може дозволити собі лише найкраще. Вона поділилася в соцмережі знімками, де позує в джинсах вартістю понад $6400.

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На Кім — повністю порвані джинси на шнурівці від Ludovic de Saint Sernin. Вони мають горизонтальні розриви, які йдуть практично від паху і до самих підборів.

Коментарі не змусили на себе чекати.

"Я не впевнений, чи згадував хтось про це, але в тебе, схоже, невелика дірка в джинсах", — пожартував один із фанатів Кардаш'ян. Людям також цікаво, як було вдягати їх, враховуючи дуже своєрідну структуру.

Видання Page Six Style отримало інформацію від лейбла, що такі джинси коштують $6443. Вперше вони були показані у межах показу французького дизайнера навесні 2022 року, спонсорованого Pornhub.

Образ Кім доповнила глянцевим корсетом із крокодилової шкіри від No Sesso. У скандальному вбранні цього бренду, прозваному "платтям на одні груди" з'явилася на церемонії вручення нагород Independent Spirit Awards 2022 колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс.

Схоже, рвані джинси будуть хітом цього сезону. Раніше в покраяних джинсах з'явилася Мадонна. Щоправда, 63-річна артистка обрала скромнішу модель.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон планують вперше офіційно вийти на публіку як пара. Це відбудеться під час щорічного балу Інституту костюма Met Gala у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав про те, як виглядає будинок Кім Кардаш'ян усередині. У його інтер'єрі дотримані принципи мінімалізму та світлі тони.