Ким Кардашьян испугалась публикации новых интимных видео с ней

Бывшая жена Канье Уэста уже потратила сотни тысяч долларов на адвокатов, чтобы помешать бывшему парню обнародовать новые пикантные видео.

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Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая несколько дней назад официально развелась с Канье Уэстом после семи лет брака, столкнулась с новым вызовом. Бывший бойфренд миллиардерши Ray J собирается слить в Сеть еще одно секс-видео с ней, как сделал это почти 20 лет назад, пишет The Mirror.

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По словам источника, Кардашьян обеспокоена тем, что рэпер Ray J планирует заработать миллионы, поделившись с публикой другими интимными записями. Чтобы не допустить утечки пикнатных кадров, Ким активизировала своих лучших адвокатов, чтобы помешать ему сделать это. На защиту она уже потратила сотни тысяч долларов и готова тратить еще, лишь бы поставить точку в истории и защитить свою семью "любой ценой".

"Ким знает, что Ray J записал их вместе не раз. Некоторые кадры будут невероятно интимными", – поделился инсайдер.

Первая запись, в которой снялась Ким, грозила разрушить ее карьеру в шоу-бизнесе еще до того, как она началась, утекла в сеть в 2002 году, однако в итоге сделала ее очень популярной. На тот момент ей и Ray J было по 22 года.

Успешная деловая леди сегодня, она была мало кому известна, когда в марте 2007 года компания Vivid Entertainment поделилась видео под названием "Ким Кардашьян: суперзвезда".

[ + – ] Бывший парень Ким Кардашьян рэпер Ray J

В то время Ким появлялась в роли стилиста Пэрис Хилтон в "Простой жизни", но многим она была известна как дочь Роберта Кардашьяна. Позже девушка появилась в семейном реалити "Семейство Кардашьян", которое сделало и ее, и ее родню знаменитыми на весь мир. По слухам, тому, что интимное видео попало в сеть, способствовала мать Ким Крис Дженнер, заложив интерес к своему шоу.

Ким подала иск против Vivid, обвинив компанию в использовании записи без ее разрешения. Но позже звезда отказалась от иска.

Еще одну часть видео у Ray J забрал бывший муж Ким Канье Уэст.

"Я полетел и лично забрал ноутбук у Ray J. Я привез ноутбук Ким, и она заплакала, когда увидела его. Знаете почему? Потому что это показывает, как много ее использовали", – говорил Уэст в одном из интервью.

Напомним, недавно Ким впервые появилась с Питом Дэвидсоном на красной дорожке, дебютировав как пара. Канье Уэст неоднократно угрожал возлюбленному бывшей жены расправой, но тот отреагировал в своей манере.