Кім Кардаш'ян злякалася публікації нових інтимних відео з нею

Колишня дружина Каньє Веста вже витратила сотні тисяч доларів на адвокатів, щоб завадити колишньому хлопцеві оприлюднити нові пікантні відео.

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Американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка кілька днів тому офіційно розлучилася з Каньє Вестом після семи років шлюбу, зіткнулася з новим викликом. Колишній бойфренд мільярдерки Ray J збирається злити в мережу ще одне секс-відео з нею, як зробив це майже 20 років тому, пише The Mirror.

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За словами джерела, Кардаш'ян стурбована тим, що репер Ray J планує заробити мільйони, поділившись із публікою іншими інтимними записами. Щоб не допустити витоку пікнатних кадрів, Кім активізувала своїх найкращих адвокатів, щоб завадити йому це зробити. На захист вона вже витратила сотні тисяч доларів і готова витрачати ще, аби поставити крапку в історії та захистити свою сім'ю "будь-якою ціною".

"Кім знає, що Ray J записав їх разом неодноразово. Деякі кадри будуть неймовірно інтимними", – поділився інсайдер.

Перший запис, у якому знялася Кім, загрожував зруйнувати її кар'єру в шоу-бізнесі ще до того, як вона почалася. Він з'явився в мережі в 2002 році, однак у результаті зробила її дуже популярною. На той момент їй і Ray J було по 22 роки.

Успішна ділова леді сьогодні, вона була мало кому відома, коли в березні 2007 року компанія Vivid Entertainment поділилася відео під назвою "Кім Кардаш'ян: суперзірка".

[ + – ] Колишній хлопець Кім Кардаш'ян репер Ray J

У той час Кім з'являлася в ролі стилістки Періс Гілтон у "Простому житті", але багатьом вона була відома як дочка Роберта Кардаш'яна. Пізніше дівчина з'явилася в сімейному реаліті "Сімейство Кардаш'ян", яке зробило її та її рідню знаменитими на весь світ. Із чуток, тому, що інтимне відео потрапило в мережу, сприяла мати Кім Кріс Дженнер, створивши інтерес до свого шоу.

Кім подала позов проти Vivid, звинувативши компанію у використанні запису без її дозволу. Але пізніше зірка відмовилася від позову.

Ще одну частину відео в Ray J забрав колишній чоловік Кім Каньє Вест.

"Я полетів і особисто забрав ноутбук у Ray J. Я привіз ноутбук Кім, і вона заплакала, коли побачила його. Знаєте чому? Тому що це показує, як багато її використали", — говорив Вест в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, нещодавно Кім вперше з'явилася з Пітом Девідсоном на червоній доріжці, дебютувавши як пара. Канье Вест неодноразово погрожував коханому колишньої дружини розправою, але той відреагував у своїй манері.