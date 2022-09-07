Семья с обложки. Жена Брюса Уиллиса поделилась горячими фото с мужем

Съемка прошла еще в 2009 году.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг считались одной из самых красивых пар Голливуда, о чем жена актера, у которого диагностировали афазию, недавно напомнила, опубликовав несколько фотографий со съемок для обложки журнала W Magazine в честь 50-летия издания.

На снимке Брюс позирует с голым торсом, а его жена выглядит, как кинодива с черными волосами с прической боб, латексных и кожанных нарядах и невероятных "космических" сапогах. На кадрах, сделанных еще в 2009 году, пара транслирует страсть и неподдельные чувства.

Сама Эмма тоже намекнула на сексуальный характер фотосессии.

"С 50-летием @wmag. Обычно мы довольно здоровая пара, пока это не так", – подписала она снимки.

Поклонники пары поспешили прокомментировать увиденнное.

"Удивительные фотографии, и даже больше, потому что вы представляете их такими полезными!", "Вау, посмотрите на вас обоих, такие сексуальные", "Лучший снимок на свете. Настоящие иконы", – пишут под публикацией.

Недавно Эмма откровенно рассказала, как тяжело ей дается борьба за здоровье мужа. После того, как она узнала о его диагнозе, то испытала чувство настоящего горя. Ушедшее лето стало для нее временем принятия новой реальности.

"Это было лето самопознания – поиска новых увлечений, выхода из зоны комфорта и сохранения активности… Мое горе может парализовать, но я учусь жить рядом с ним. Как сказала мне моя падчерица @scoutlaruewillis, горе — это самая глубокая и самая чистая форма любви. Надеюсь, вы тоже найдете в этом утешение", – заявила Хемминг.

После того, как врачи озвучили Брюсу неутешительный диагноз, он завершил творческую карьеру, распродал существенную часть своей недвижимости и сейчас ведет довольно закрытый образ жизни, лишь изредка появляясь на публике в компании друзей.