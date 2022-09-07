Сім'я з обкладинки. Дружина Брюса Вілліса поділилася гарячими фото з чоловіком

Зйомка відбулася ще у 2009 році.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду, про що дружина актора, у якого діагностували афазію, нещодавно нагадала, опублікувавши кілька фотографій зі зйомок для обкладинки журналу W Magazine на честь 50-річчя видання.

На знімку Брюс позує з голим торсом, а його дружина має вигляд кінодіви з чорним волоссям і зачіскою біб, у латексному та шкіряному вбранні та неймовірних "космічних" чоботях. На кадрах, зроблених ще у 2009 році, пара транслює пристрасть і непідробні почуття.

Сама Емма теж натякнула на сексуальний характер фотосесії.

"З 50-річчям @wmag. Зазвичай ми досить здорова пара, поки це не так", — підписала вона знімки.

Шанувальники пари поспішили прокоментувати побачене.

"Дивовижні фотографії, і навіть більше, тому що ви представляєте їх такими корисними!", "Вау, подивіться на вас обох, такі сексуальні", "Найкращий знімок у світі. Справжні ікони", — пишуть під публікацією.

Нещодавно Емма відверто розповіла, як важко їй дається боротьба за здоров'я чоловіка. Після того, як вона дізналася про його діагноз, то відчула справжнє горе. Літо, що минуло, стало для неї часом прийняття нової реальності.

"Це було літо самопізнання — пошуку нових захоплень, виходу із зони комфорту й збереження активності… Моє горе може паралізувати, але я вчуся жити поряд із ним. Як сказала мені моя пасербиця @scoutlaruewillis, горе — це найглибша та найчистіша форма кохання. Сподіваюся, ви також знайдете в цьому втіху", — заявила Геммінг.

Після того, як лікарі озвучили Брюсу невтішний діагноз, він завершив творчу кар'єру, розпродав суттєву частину своєї нерухомості й зараз веде досить закритий спосіб життя, лише зрідка з'являючись на публіці в компанії друзів.