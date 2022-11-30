Дочь Хайди Клум поделилась откровенным фото в нижнем белье

Девушка представила праздничный рождественский комплект нижнего белья.

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18-летняя дочь немецкой супермодели Хайди Клум, Лени, семимильными шагами поднимается на модельный Олимп и вполне способна повторить успех своей матери, несмотря на несколько немодельный рост в 163 см. Не успела Лени сняться с Хайди в рекламе пижам итальянского бренда Intimissimi, как уже поделилась новым фото в роскошном нижнем белье.

На снимке девушка позирует в ванной, сидя ногами в раковине перед зеркалом с зубной щеткой во рту. На ней – красный комплект из бюстгальтера и трусиков.

"Ночной распорядок дня в новом рождественском нижнем белье Intimissimi, которое уже доступно в сети и во всех магазинах Intimissimi!" – подписала кадр девушка.

Лени уже далеко не впервые позирует в белье этого бренда. Вместе с матерью она снималась для рекламной кампании Intimissimi. Они позировали в кружевных комплектах, а во время фотосессии много смеялись и шутили.

Лени является одной из самых востребованных молодых моделей. Она уже приняла участие в нескольких Неделях моды, в том числе Берлинской. Также Лени была участником показа кутюрной коллекции Dolce & Gabbana в Венеции.

Ранее 49-летняя звезда подиумов пытается не вмешиваться в личную и профессиональную жизнь своего ребенка.

"Я не даю ей слишком много советов. Понимаете, у нее всегда есть своя точка зрения. Иногда она показывает мне свои фото и спрашивает, какие лучше, но выбирает все равно то, что больше нравится именно ей", — признавалась Клум журналистам