Дочка Гайді Клум поділилася відвертим фото у спідній білизні

Дівчина презентувала святковий різдвяний комплект спідньої білизни.

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18-річна донька німецької супермоделі Гайді Клум, Лені, семимильними кроками підіймається на модельний Олімп і цілком здатна повторити успіх своєї матері, попри дещо немодельний зріст в 163 см нове фото в розкішній спідній білизні.

На знімку дівчина позує у ванній кімнаті, сидячи ногами в раковині перед дзеркалом з зубною щіткою у роті. На ній — червоний комплект з бюстгальтера та трусиків.

"Нічний розпорядок дня у новій різдвяній спідній білизні Intimissimi, яка вже доступна в мережі та у всіх магазинах Intimissimi!" — підписала кадр дівчина.

Лені вже далеко не вперше позує в білизні цього бренду. Разом з матір'ю вона знімалася для рекламної кампанії Intimissimi. Вони позували у мереживних комплектах, а під час фотосесії багато сміялися та жартували.

Лені є однією з найпопулярніших молодих моделей. Вона вже взяла участь у кількох Тижнях моди, зокрема Берлінській. Також Лені була учасницею показу кутюрної колекції Dolce & Gabbana у Венеції.

Раніше 49-річна зірка подіумів намагається не втручатися в особисте та професійне життя своєї дитини.

"Я не даю їй надто багато порад. Розумієте, у неї завжди є своя точка зору. Іноді вона показує мені свої фото і запитує, які краще, але вибирає все одно те, що більше подобається саме їй", — зізнавалася Клум журналістам.