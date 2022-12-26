Одетая и не в ванной: муж Бритни Спирс опубликовал новые кадры с женой

Сэм Асгари редко публикует фотографии со своей женой, поэтому каждый подобный пост становится серьезным инфоповодом.

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28-летний ирано-американский актер, модель, фитнес-тренер и муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари нечасто публикует фотографии со своей женой на странице в Instagram. Последняя публикация была 2 декабря, на день рождения артистки, и вот спустя без малого месяц, он поделился снимком и видео с Бритни, поздравив всех поклонников с Рождеством.

В кадре пара сидит лицом друг к другу в горах и целуется, а также вместе медитирует. В отличие от публикаций в аккаунте певицы, где она предпочитает выставлять видео своих безумных танцев или "голые" фотографии на пляже или в ванной, на странице своего мужа она выглядит более чем прилично. На ней – спортивный костюм для йоги, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Сам Асгари – в майке и шортах.

"Небольшой поход и небольшая медитация на Рождество имеют большое значение. Моя жена действительно становится гуру медитации, и мне это нравится. Счастливой вам всем Бритни от Samta & Britney!" – подписал публикацию муж звезды".

Своим постом Сэм обнулил предположения сторонников теорий заговора, что Бритни, может быть, уже нет в живых, а ее страницу ведет другой человек. Такие слухи появились после того, как артистка начала публиковать однотипные фото и видео, которые, к тому же, сложно было назвать адекватными. Так, она разместила фото, где позирует в ванной в микро-бикини, прикрыв грудь руками.

Некоторое время певица воздерживалась от подобного контента, поскольку хотела реабилитироваться в глазах сыновей-подростков. Мальчики стесняются общения с матерью из-за ее слишком откровенных и часто агрессивных постов. Однако хватило Бритни ненадолго, а в ее Instagram снова появились неоднозначные посты.

Напомним, Бритни Спирс снова удалила страницу в соцсети, что делала уже неоднократно.

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